Továbbra is három fronton szerepel a Szolnoki Dózsa csapata, amely a honi bajnokság és a Magyar Kupa mellett az Eurokupában is érdekelt. Utóbbi már a nyolcaddöntőnél tart, amelynek tegnap rendezték meg a sorsolását. A 2021-ben kupagyőztes szolnoki csapatnak nem kell sokat utaznia az oda-visszavágós párharc idegenbeli meccsére, ugyanis a Budapesti Honvéd lesz az ellenfelük. A harmadik magyar csapat, a Vasas pedig a szerb Crvena zvezdával találkozik. A párharcok első összecsapásait november 30-án, míg a visszavágókat december 14-én rendezik meg. Mindezt megelőzve november 19-én Dózsa–Honvéd bajnoki derbin ugranak medencébe a felek.

Addig sem fognak unatkozni a csapatok, hiszen a héten Magyar Kupa nyolcaddöntő mérkőzések várnak rájuk. Akárcsak az elmúlt kiírásban, most is a Kaposvár lesz a mieink ellenfele. Egy esztendeje mindkét összecsapást magabiztosan nyerte a Dózsa. Előbb szerdán 19.30-kor Kaposváron, a majd pénteken ugyanabban az időpontban Szolnokon találkozik a két csapat. Az OB I/B-s Invictus SC is nevezett a kupára, ellenfelük a BVSC lesz, az odavágót szerdán 19 órától rendezik az újszilvási sportuszodában, a visszavágó időpontja péntek 20 óra, a fővárosban. Varga Csaba