Közép csoport

ESMTK–Szolnoki MÁV 4–1 (2–0)

ESMTK stadion, 100 néző, vezette: Kovács Gábor Péter

Szolnok: Csáki – Rokszin, Kálmán L., Kis B. (Pinto M. 46.), Gohér (Polónyi 82.) – Tisza, Földi – Lengyel (Kanálos 46.), Pelles (Dudok 82.), Tömösvári – Lakatos (Lukovszky 46.). Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Wirth (24., 58.), Túri (36.), Soós (55.), ill. Tömösvári (79.)

A játék minden elemében jobb volt a hazai csapat, és ez gólokban is megmutatkozott. A második félidőben sem tudott komolyabb ellenállást kifejteni a Szolnok, még helyzete sem akadt az együttesnek. Szépítenie is csak büntetőből sikerült, csalódást keltett ezúttal is a játékuk.

Horváth Csaba: – Gratulálunk az ESMTK csapatának, egy percre sem forgott veszélyben győzelmük.

Keleti csoport

Vasas II.–Karcagi SE 2–1 (2–1)

Illovszky stadion 100 néző, vezette: Fehérvári Patrik

Karcag: Fedinisinec – Pap, Kuti, Éles (Giuliano, 75.), Tóth M. – Oláh (Ballók, 69.), Virág, Misák (Szabó, L. 56.), Tóth G. – Sidibe (Nagy N., 75.), Maruscsák. Edző: Igor Bogdanovics.

Gólszerzők: Szalai J. (29., 42.) ill. Papp Zs. (25.)

A Karcag legutóbb szeptember 28-án, az Eger ellen kapott ki, ám ezúttal nem bírt a Vasas II.-vel. Az angyalföldiek csikócsapata nem esett össze a karcagiak vezetőgóljától, és még az első félidőben fordítottak Szabó duplájával, beállítva egyben a végeredményt is. Ezzel a Karcag hétmeccses veretlenségi sorozata szakadt meg.

Facultas Tiszafüredi VSE–Putnok FC 2–3 (0–1)

Tiszafüred, 300 néző, vezette: Muhari Gergő.

Tiszafüred: Tajti – Háda, Fehér Zs., Baranyi, TOMOLA – Mácsai, Barzsó (Földi 89.), SKULKA (Kertész (82.) – Tóth D., Szabó V. (Barna V. (89.), PINTÉR V. Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Szabó V. (62.), Skulka (66.), ill. Katona (39.), Csiki (51.), Galacs (76.)

Kiállítva: Tóth D. (80.)

Jól kezdtek a hazaiak, közelebb álltak a vezetés megszerzéséhez, mint a tabellán második Putnok: két kapufa is jelezte fölényüket, mégis vendégelőnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok. Fordulás után a borsodi együttes újabb találata rosszat sejtetett, de Skulka Botondék nem adták fel kétgólos hátrányban sem. Szépítettek, majd az egyenlítés is sikerült, levegőben lógott a vezetés, ám egy védelmi hiba mégis putnoki győzelmet eredményezett.

Dorcsák Zoltán: – Az egyenlítés után hinni kezdtünk a győzelemben is, ezért különösen sajnálatos ez a vereség.