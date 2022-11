Bő két perc telt el a visszavágóból, amikor Kovács Gergő megszerezte a vezetést a Dózsának. A következő találatra majdnem egy negyedet kellett várni, amikor Schmölcz Norman talált be. A folytatásban már jobban használták ki helyzeteiket a csapatok. Hiába vezetett már 4-0-ra a szolnoki csapat, a vendégek azonban nem hagyták magukat és a nagyszünet előtt 6-4-re zárkóztak fel.

A fordulás után a szokottnál többet hibáztak a Tisza-partiak és a somogyiak továbbra is ott loholtak a nyomukban. A harmadik negyedben 7-6-os állás után ismét Kovács és Schmölcz talált be, innentől már nem volt kétséges, hogy a visszavágót is a Dózsa nyeri. A 12-8-as végeredményt Pető Attila állította be a végjátékban.

– A Kaposvár megmutatta, hogy számolni kell vele, hiszen egyre jobb formában játszik. Az első meccshez képest mi egy kicsit megnyugodtunk. A Kaposvár végig meccsben volt, nem reális a négy gól különbség. A továbbjutást azonban megérdemeltük, de ez kevés lesz a jövő szombati Honvéd elleni bajnokin – értékelt a Dózsa vezetőedzője, Hangay Zoltán.

Szolnoki Dózsa–Kaposvári VK 12–8 (1–0, 5–4, 2–2, 4–2)

Vízilabda Aréna, 200 néző.

Vezette: Donauer M., Kovács S.

Szolnok: Józsa – Kovács G. 5, Vismeg Zs 1. Jansik D. Ágh, Pető 1, Szeghalmi. Csere: Belényesi, Schmölcz 3, Pásztor 2, Vámosi, Teleki, Simon D. Vezetőedző: Hangay Zoltán.

Kaposvár: Csoma – Kakstedter 2, Langiewicz 1, Berta J., Pellei F. 1, Szatmári 2, Juhász-Szelei. Csere: Szilágyi (kapus), Petrovski 1, Palatinus 1, Vörös, Aranyi, Takács J., Horváth Á. Vezetőedző: Surányi László.

Gól – emberelőnyből: 10/4, illetve 13/5. Gól – ötméteresből: –, illetve 1/1. Kiállítva, végleg cserével: Szeghalmi (27. p.). Kipontozódott: Teleki (24. p.).

Továbbjutott: a Szolnok, 24–15-ös összesítéssel.

BVSC-Zugló–Invictus SE 23–6 (7–0, 4–1, 7–4, 5–1)

Gólszerzők: Nagy M. 5, Mészáros M. 4, Tátrai D. 2, Tátrai T. 2, Balogh M. 2, Gál 2, Szabó II B. 2, Mészáros B. 2, Balogh B., Mészáros Cs., illetve Aszanyin 2, Tóth Á., Marnitz G., Kovács M., Szőke.

Továbbjutott: A BVSC 47–13-as összesítéssel.

További eredmények:

OSC–Debrecen 28–4, PVSK–Szeged 6–9, Szentes–Bp. Honvéd 4–15, Vasas–KSI 13–3, UVSE–FTC 9–15 – a győztesek jutottak a legjobb nyolc közé. A Miskolc–Eger meccset szombaton rendezik.

A negyeddöntők sorsolását hétfőn tartják, a mérkőzéseket november 23-án és 26-án rendezik.