A Szolnoki Olajbányász csapata kedden délután ellátogatott a helyi utánpótlás csapat edzésére. A fiatalok nagyon örültek a klasszisok érkezésének és izgatottan várták a közös tréninget. Mint mindig, most is egy gyors bemelegítés után kezdődhettek az meccsek, ahol az ifjú tehetségek megmutathatták, mit is tudnak. Ezt követően jöhetett a jól megérdemelt jutalom, amikor is mindenki aláírathatta kedvenc játékosával a pólóját vagy a játékoskártyáját.