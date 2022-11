Mint tudjuk, szerda este, a felek első mérkőzésén az OSC 15–10-re diadalmaskodott a fővárosban. A meccs is megmutatta, hogy továbbra is jó formában van az OSC, amelyik hibátlan a magyar bajnokságban, a Bajnokok Ligájában pedig veretlen, még úgy is, hogy a sokszoros válogatott center, Hárai Balázs még nem épült fel sérüléséből.

Az odavágó krónikájáról annyit, hogy mintegy tíz percig jól tartotta magát a Dózsa, hiszen 4–4-es döntetlenre is álltak a csapatok. A folytatásban azonban megléptek Angyal Dánielék, és végül ötgólos győzelmet arattak, amivel nagy lépést tettek a továbbjutás irányába.

– Tudtuk, hogy az OSC jó csapat – kezdte Jansik Dávid, a Szolnok csapatkapitánya – ilyen sebeséggel játszó gárdával még nem találkoztunk a szezonban. Nagy előnyük, hogy évek óta együtt játszanak, magabiztosan vízilabdáznak. Fő cél, hogy megnyerjük a visszavágót, meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Egy biztos, megvan részünkről a motiváció.

További visszavágók: Szeged–Vasas (első meccs: 6–13), Ferencváros–BVSC (11–6), Eger–Bp. Honvéd (6–17).