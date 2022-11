Keleti csoport

Jászberényi FC–DVSC II.

A Jászberény lendülete alábbhagyott mostanság, a legutóbbi, füzesgyarmati meccsüket szinte nyert pozícióból veszítették el. Nagy védelmi hibák vezettek a bukáshoz, amihez hasonlókat nem szabad majd elkövetni a gyors játékra képes debreceni fiatalok ellenében. Akik nem egy esetben – kisiklásaik mellett – több góllal terhelték meg aktuális ellenfeleik hálóját. Készülnek erre Berényben is, zárt védekezésből szeretnék meglepni ellenfelüket.

Karcagi SE–DVTK II.

A házigazda hét mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata szakadt meg a Vasas otthonában. Pedig ott is megszerezte a vezetést a kunsági együttes, ám még az első félidőben fordított ellenfelük. A DVTK II. a Karcagéval megegyező eredménylajstrommal érkezik vasárnap Balmazújvárosba – a négy győzelmet három döntetlenre váltotta az utóbbi fordulókban –, vagyis most Igor Bogdanovics együttese törheti meg a fiatal miskolci gárda lendületét. Esetleges győzelmükkel jó pozícióban várhatnák a tavaszról előrehozott, Tiszafüred elleni rangadót.

Tiszafüredi VSE–Sényő

Az őszi szezon első felében átlagon felüli teljesítményt nyújtott a Tiszafüred gárdája, azóta akadozik a gépezet, vegyes eredményekkel a palettán. Legutóbb a második helyezett Putnok vitte el a három pontot az otthonukból, ám a TVSE kétgólos hátrányból csaknem fordított, játékuk, hozzáállásuk biztató volt a jövőre nézve. A Sényő utolsó négy találkozójából három 2–2-re végződött, és minden esetben kaptak és lőttek is legalább ennyi gólt. Dorcsák Zoltán csapatának ügyelni kell tehát a védekezésre. Pontokra pedig szükség lesz, hiszen a csapat visszaesett a 12. helyre.

Közép csoport

Szolnoki MÁV–MTK II.

Szegény embert még az ág is húzza: nem elég, hogy a Szolnok 14 forduló óta képtelen mérkőzést nyerni, a héten betegségek is tizedelték a keretet. A Makó visszalépése miatt utolsó őszi találkozója lesz ez Horváth Csaba együttesének, akik szeretnének legalább szép búcsút venni a szezontól és közönségüktől. Az MTK szép győzelmek mellett meglepő vereségekre is képes, ebbe lehet kapaszkodni.

A mérkőzések vasárnap 13.00 órakor kezdődnek.