H csoport, 2. forduló

Portugália–Uruguay, 20.00 (Tv: M4 Sport)

A várható kezdőcsapatok:

Portugália: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Danilo Perreira, Raphaël Guerreiro – Bernardo Silva, Rúben Neves, William Carvalho – Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Joao Felix

Uruguay: Sergio Rochet – Martín Cáceres, Diego Godín, José Giménez, Mathías Olivera – Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino – Facundo Pellistri, Luís Suárez, Darwin Nunez

Az eredményjelző 1–1-et mutatott, a portugálok pedig joggal reménykedhettek a szocsi Olimpiai Stadionban, és odahaza a tv-k előtt is. Ronaldóék mezőnyfölénye egyenlítéssé érett, és volt még fél órájuk, hogy meg is fordítsák az eredményt. Ekkor azonban jött a 62. perc, az uruguayi kontra, és Edinson Cavani valószínűtlenül pazar csavarása.

Gól, 2–1 Uruguay javára. Portugália kiesett.

Mindez négy éve történt, az oroszországi világbajnokságon, ám a luzitánok homlokát azóta is ellepi a hideg veríték a mérkőzéstől. Cavani zseniális megmozdulásaival már a nyolcaddöntőben összetörte az Eb-győztes Portugália vb-álmait.

Portugáliának hétfőn lehetősége nyílik revansot venni Uruguay-on. És úgy tűnik, erre most meg is van minden lehetősége Fernando Santos együttesének. Noha Uruguay még mindig borzasztóan nehéz ellenfél, a csapatot nem sikerült megfiatalítani. Suárez, Godín továbbra is ott van, de épp Cavanira már csak perememberként számít a dél-amerikaiak szakvezetése. Az uruk a Dél-Koreával vívott első meccsükön a kaput sem találták el, és a mutatott játékuk sem volt a legjobb reklám a futballnak... Abban azért bízhatnak, hogy – mint általában – semlegesíteni tudják az ellenfél támadásait. Elöl pedig pedig a veterán Suárez mellett Nunez, Pellistri góljaiban, mögöttük Valverde zsenijében bízhatnak.

A portugáloknak ellenben védelmüket kell rendezniük. A Ghána elleni 3–2-es győzelmükkor több hibát is vétettek – ezeket az uruguayiak is megtorolják, ha módjukban áll. Gólgyártás terén viszont nem panaszkodhatnak, hiszen háromszor is bevették az afrikaiak kapuját.

A két csapatnak egyébként nincs hosszas közös múltja. Eddig háromszor találkoztak, ötven százalékos a jelenlegi mérleg, akár ezen is változtathatnak hétfőn este.

Korábbi mérkőzések: Uruguay–Dél Korea 0–0, Portugália–Ghána 3–2.

A csoport állása a forduló előtt: 1. Portugália 1 meccs/3 pont, 2. Uruguay 1/1, 3. Dél-Korea 1/1, 4. Ghána 1/0.