Véget ért a megyei női bajnokság idei évada. Most egy kis szünetre mennek a hölgyek, de micsoda fordulók után! A Szolnoki MÁV új csapat a bajnokságban, fel is kavarták az egyébként sem álló vizet. Gyengén indultak, de fellőtték magukat a második helyre, az előző fordulóban két meccsen tizennégy gólt rúgtak, és csak kettőt kaptak. A tavalyi ezüstérmes Tószeg rajt-cél menetben első, a kezdeti forduló óta vezeti a tabellát. Az előző szezonban későn eszméltek, nem jött össze a bajnoki cím. A tavalyi győztes Abádszalók lecsúszott, pedig jól kezdte az idényt, ám azóta többször is kikapott.