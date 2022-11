Fegyvernek–Abádszalók 2–2 (0–1)

Fegyvernek, 100 néző. Vezette: Peredi Tibor.

Fegyvernek: Fekete – BOGÁCS M., Fábián, Márton, BUDAI, FEHÉR (Stalmájer, 77.), CSORTOS, Szász (Danajka, 66.), Rézsó K. (Domán, 66.), Szabó M. (Molnár Zs., (66.), Bálint (Karikó, 77.). Edző: Bohács Tibor

Abádszalók: HORVÁT ZS. – Darvas, Oláh L., Kovács B., Csukodi, JUHÁSZ, FARKAS, Pócsi, VARGA S., WEISZHAUPT (Oláh A., 76.), Kálmán. Edző: Lajos Tibor

Gólszerzők: Bálint (72.), Budai (89. – tizenegyesből), ill. Juhász (35.), Farkas (62.)

A Fegyvernek a mérkőzés zömében mezőnyfölényben futballozott, azonban a helyzetkihasználással hadilábon állt.

Bohács Tibor: – Az elmúlt meccsek gyengébb teljesítményét igyekeztünk ma feledtetni, ami a játék tekintetében sikerült, kétgólos hátrányból tudtunk visszajönni.

Lajos Tibor: – Az utóbbi két fordulóban inkább mutattuk a valós arcunkat, de sajnos ez az eddigi eredményekben nem mutatkozott meg.

Tudósított: Náhóczki Sándor

Tiszajenő–Tiszaföldvár II. 4–3 (2–3)

Tiszajenő, 100 néző. Vezette: Skultéti Csaba.

Tiszajenő: Kocsis – Nyuli B. (Bottyán, 46.), Hegyi, TERJÉKI T., CZIBAK, Rózsa M. (Túri, 54.), TERJÉKI M., NYULI R., Czagány, Kozák, Tóth A. Edző: Polgár Lajos.

Tiszaföldvár II.: Orosz – BUDAHÁZI, Polgár, Rózsa F. (Hegedűs, 54.), Abubakar, Berki (Szikora, 70.), PALATINUSZ, TÓTH J., Hajdú, Danku, Huri (Fekete, 56.). Edző: Czető Sándor.

Gólszerzők: Kozák (11.), Terjéki (29., 55.), Nyuli R. (61.), ill. Danku (23.), Palatinusz (32., 40.)

A hazai csapat megjárta a mennyet és a poklot, de a második félidőben a szíve a helyén volt, és fordított.

Polgár Lajos: – Az első félidőben kétszer is vezettünk, de utána a vendégcsapat megfordította a mérkőzést. Félidőben rendeztük sorainkat, és szerintem megérdemelten nyertünk.

Magyar Sándor, megbízott edző: – Az első félidei játékunk rendben volt, mondom ezt a két kapott gól ellenére is. Kétszer is hátrányból jöttünk vissza, még a fordítás is sikerült a csapatnak. Az apró figyelmetlenségek azonban most a vesztünket okozták.

Tudósított: Polgár Lajos

Jászapáti–Túrkeve 2–2 (1–1)

Jászapáti, 50 néző. Vezette: Fekete Tibor.

Jászapáti: Tóth L. – LENDVAI, Tóth R., BIRKÁS, Illés G., Menyhárt (Tajti, 34.), Urbán M., Szász, Balog N., Andrási (ILLÉS L., 46.), Urbán K. Edző: Menyhárt Dániel.

Túrkeve: Kiss A. – LASKAI, Moldván (Lengyel R., 75.), VARGA A., SUKI, GESZTI, PUPORKA, KÁLLAI, Horváth Á., Lövei, Suszter (Kovács F., 51.). Edző: Jandó Ferenc.

Gólszerzők: Menyhárt (33.), Lendvai (57.), ill Puporka (4.), Kiss A. (46.)

Küzdelmes, fordulatos és nagy iramú mérkőzésen a hazai csapat kétszer is hátrányból egyenlített.

Menyhárt Dániel: – Sajnos nem sikerült az utolsó hazai mérkőzésen győznünk, bár úgy érzem, hogy a mai napon ezt megérdemeltük volna.

Tudósított: Budai István

Jászjákóhalma–Lurkó Focimánia 2–3 (1–2)

Jászjákóhalma, 100 néző. Vezette: Ábel Péter.

Jászjákóhalma: Tóth N. – LÁSZLÓ, Nagy P., MOLNÁR L. (12), Szerencsi, MOLNÁR L. (14), Bojtos, Kulcsár, Nagy S., Eszes, Uhrinyi. Edző: Lukácsi Antal.

Lurkó Focimánia: Sándor – Török, MILE (Tálas, 93.), Jánosik (Fekete, 46.), VÖRÖS, Nagy A., KISS B. (Nagy R., 80.), Balázs, Juhász A. (Amran, 70.), CSORBA, Bali. Edző: Balázs Béla.

Gólszerzők: Molnár L. (12-es mezben, 32.), Török (93. – öngól), ill. Jánosik (25.), Mile (44. – büntetőből), Amran (91.)

Kiállítva: Sándor (28.)

A mérkőzés elején a vendégcsapat megszerezte a vezetést, majd a hazai csapat egyenlíteni tudott. Ezután hiába játszottak mezőnyfölényben a jászjákóhalmiak, a vendégek egy újabb gólt szereztek, és ezzel bebiztosították a győzelmüket.

Lukácsi Antal: – Igazságos eredmény született.

Tudósított: Tóth Norbert

A megyei másodosztály állása:

Foghíjas forduló

A Tiszagyenda–Kunmadaras meccs mellett nincs eredmény a labdarúgó-szövetség weboldalán. A Madarasnak már maradt el összecsapása, mert nem volt elég focistája. Most azonban nem ez történt. A Gyenda pályája volt alkalmatlan a játékra, a meccset így későbbre halasztották.