Galériával/Labdarúgás - Megye II. 33 perce

Tarolt a Tiszaszentimre és a Tiszagyenda, bukott a Fegyvernek és a Tiszajenő

Mindenki hozta a kötelezőt a megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokságban. A listavezető Tiszaszentimre kemény „gyomrossal” szakította meg a Tiszajenő kiváló sorozatát, mely sorban nyerte az eddigi három meccsét. Most azonban a jenőiek kapuját hét góllal tömte ki a Szentimre. Ugyanígy járt az egyébként is gyengélkedő Jászboldogháza is, ők ugyanennyit kaptak a tabellán második Tiszagyendától.

Munkatársunktól Munkatársunktól

Négyszer pacsizhatott a Jászapáti, a Fegyverneknek nem volt miért Fotós: Pesti József

A megyei másodosztályban más meglepetés is született a hétvégén: a tizedik Jászjákóhalma csúnyán elverte az előtte tanyázó Tiszaföldvár csapatát. A Jászapáti pedig a közvetlenül mögötte álló Fegyverneket verte négy góllal. Jászapáti–Fegyvernek 4–0 (1–0) Jászapáti, 80 néző. Vezette: Arany László. Jászapáti: TÓTH L. – Szabari, SZÁSZ L., ILLÉS, Birkás, URBÁN M., Balogh N., MENYHÁRT (Major, 84.), Korsós (Cserna, 55.), Urbán K., Lendvai. Edző: Menyhárt Dániel. Fegyvernek: Fekete – BUDAI (Kerepesi, 80.), Fábián, Knipfel (Danajka, 59.) BOHÁCS M., Bohács D. (Rézsó K., 55.), Stalmájer (Karikó, 80.), Szász, Szabó M., Csortos, Márton. Edző: Náhóczki Sándor. Gólszerzők: Menyhárt (16., 63., 83.), Urbán (75.) Magas színvonalú mérkőzést láthattak a nézők. A kulturáltan játszó vendégcsapat az első félidőben többet birtokolta a labdát, míg a hazai csapat szebbnél szebb támadásokat vezetett, és ez megmutatkozott a gólok számában is. Ilyen arányban is megérdemelten nyertek a hazaiak. Menyhárt Dániel: – Jó játékvezetés mellett egy szimpatikus csapatot sikerült legyőznünk. Büszke vagyok az egész csapatra, köszönjük szurkolóink buzdítását. Náhóczki Sándor: – Megérdemelt hazai győzelem született, sajnos nagyon hullámzó a játékunk. Tudósított: Budai István Tiszajenő–Tiszaszentimre 1–7 (1–4) Tiszajenő, 70 néző. Vezette: Kiss Attila. Tiszajenő: Mészáros – KORSÓS, Terjéki, Csah J. (Cseh D., 46.), Hegyi, Nyuli (Puskás, 46.), Szabó K. (KOZÁK, 22.), Bottyán (Czagány, 46.), Czibak (Rózsa M., 60.), Márton, Terjéki M. Edző: Polgár Lajos. Tiszaszentimre: Kalóz – Szőke P., Faghiura, Nagy T., Torma (Németh J., 54.), Pap T., Muliter, Czinege (Turó, 67.), Törő, Varga Z., Sóskuti (Szoboszlai, 73.). Edző: Szőke Tibor. Gólszerzők: Korsós (45.), ill. Sóskuti (4., 26.), Varga Z. (15.) Czinege (32.), Nagy T. (50.), Németh (60., 79.). A hazai csapat rég nem látott gyenge játéka vezetett ehhez az igen nagyarányú vereséghez. Polgár Lajos: – Egy jó vendégcsapat kihasználta minden hibánkat, és megérdemelten győzött. Nyilván nincs ennyi a két csapat között, de ma a jobbik együttes nyert. Sok sikert a vendégeknek! Szőke Tibor: – Az első perctől kezdve fegyelmezetten, a megbeszélteket betartva, nagyszerű győzelmet arattunk a sportszerűen játszó vendégcsapat ellen. Tudósított: Polgár Lajos Tiszagyenda–Jászboldogháza 7–1 (3–1) Tiszagyenda, 100 néző. Vezette: Seletye Róbert. Tiszagyenda: Tóth E. – TASI I., Hevesi Tóth, Rézsó G., Boros (Cseh T., 56.), RÉSZÓ ZS., CSEH B., Szabó M. (Pékó, 66.), CSÍK (Katona L., 87.), Márton, BOROS B. Edző: Boros Tibor. Jászboldogháza: Menyhárt – Gömöri, Nagy M. (Szöllősi, 79.), Polóka (Józsa, 66.), Jakab (Pomaházi, 79.), Kisnémeth, Káposztás Dávid., Kövér (Tasi Z., 56.), Káposztás Dániel., Bodor (Jancsó, 86.), Katona Z. Edző: Bodor Máté. Gólszerzők: Boros B. (10., 43., 63.), Rézsó G. (15.), Csík (65., 86.), Cseh T. (83.), ill. Kisnémeth (13. – tizen­egyesből). A két csapat közti különbség ezen a mérkőzésen még nagyobb is volt, mint ahogy azt a gólok száma és aránya mutatja. Boros Tibor: – Szakmailag nem igazán lehet értékelni egy ilyen mérkőzést, ugyanis a hét gól mellett legalább tíz ziccert elszórakozott a csapat. Bodor Máté: – Ez megint nagyon gyenge volt... Tudósított: Tasi Krisztina Jászjákóhalma–Tiszaföldvár II. 5–0 (2–0) Jászjákóhalma, 80 néző. Vezette: Simon Ádám. Jászjákóhalma: Tóth N. – Nagy P., Szerencsi, Bojtos (Nagy Zs., 85.), Kaszab (Forgács, 62.), Nagy S. (Sisa, 74.), Molnár L. (12), (Kulcsár, 66.), Molnár L. (14), Eszes, László, Uhrinyi. Edző: Lukácsi Antal. Tiszaföldvár II.: Fekete – Polgár, Tóth J., Hegedűs, Szikora, Berki, Czakó, Huri (Zsigri M., 64.), Zsigri J., Somogyi (Makó M., 46.), Palatinusz. Edző: Czető Sándor. Gólszerzők: László (27.) Nagy S: (29.), Molnár L. (14) (52.), Kulcsár (71.), Forgács (89.). A vendégcsapat nem tudott a sok hiányzó miatt úgy felállni, hogy igazán jól teljesítsen. Ennek ellenére egy rendkívül baráti hangulatú mérkőzés folyt a pályán, mely a hazaiak kedves vendéglátásának is köszönhető. Lukácsi Antal: – Végre a magasabb osztályban is kijött a lépés. Úgy érzem, megérdemelt győzelmet arattunk. Czető Sándor: – Foghíjasan, kapus nélkül álltunk ki, és most csak ennyire futotta. Tudósított: Danyi Kitti A hétvégi fordulóban csak négy meccset játszottak. A Lurkó Focimánia–Kunmadaras-mérkőzést ugyanis elhalasztották. A megyei másodosztály állása: A góllövőlista: 14 GÓLOS: Boros Benedek (Tiszagyenda), Menyhárt Dániel (Jászapáti) 10 GÓLOS: Katona Tibor (Kunmadaras) 8 GÓLOS: Jánosik Sándor Balázs (Lurkó Focimánia), Nagy Tibor Attila (Tiszaszentimre) 7 GÓLOS: Suszter Ferenc (Túrkeve), Szabó Krisztián Sándor (Tiszajenő)

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!