Szolnoki Dózsa–Bp. Honvéd 8–5 (3–3, 2–0, 3–1, 0–1)

Vízilabda Aréna, 300 néző. Vezette: Tiozzo (horvát), Jaumandreu (spanyol)

SZOLNOK: BÁNYAI – Kovács G., Vismeg 1, PÁSZTOR 3, Ágh 1, JANSIK D., SZEGHALMI 3. Csere: Schmölcz, Belényesi, Pető, Vámosi, Teleki. Edző: Hangay Zoltán.

HONVÉD: Decker A. – Ekler Zs. 1, HESSELS S. 1, EKLER B. 1, Hosnyányszky, Fejős, Hessels B.1. Csere: Kiss B., Gregor, Sugár 1, Simon H. Manhercz Á. Edző: Szivós Márton.

Pásztor Mátyás lövése hamar beakadt egykori szolnoki csapatársa, Decker Attila kapujába. A Honvéd részéről Hessels Benjamin sem teketóriázott gyorsan egyenlített. A folytatás is hasonlóan alakult vezetett a Dózsa, de rendre egyenlítettek a fővárosiak. A második negyedben aztán Pásztor és Szeghalmi Zsombor találatára nem érkezett válasz, 5-3.

A nagyszünetet követően a hazaiak jó védekezése mellet Bányai Márk kapus többször is bravúrral hárította a vendéglövéseket. Sőt Szeghalmi bombájával már a szolnoki csapat állt továbbjutásra, Ekler Bendegúz azonban szépített, 6-4. Majd Pásztor pazar csavargólját, a válogatottba frissen meghívott Vismeg Zsombor mutatós lövése követte, 8-4. Mint ahogyan a várható volt, óriási izgalmakat hozott a záró felvonás. A szolnoki csapat igyekezett tartani a labdát, míg a vendégek szinte minden helyzetből lőttek, amiket egy kivételével hatástalanítottak a szolnoki blokkok és Bányai kapus.

A Dózsa tehát háromgólos győzelmével az Eurokupa legjobb nyolc csapata közé jutott. A másik eurokupás magyar csapat, a Vasas 11–7-re kikapott a Crvena zvezda belgrádi otthonában, de összesítésben egy gólt megőrzött előnyéből, és ezzel ugyancsak tagja lett a legjobb nyolc mezőnyének. Azóta megtörtént a sorsolás, a Dózsa vetélytársa az olasz Trieste Pallanoto legénysége lesz, az első meccset január 25-én Szolnokon, míg a visszavágót február 8-án rendezik Triesztben.

A további párosítások: Vasas–Sabac (szerb), Panioniosz (görög) – CSM Oradea (romániai), Tourcoing (francia) – Savona (olasz)

– Hatalmas gratuláció jár csapatunknak, hiszen mínusz kétgólos hátrányból felállva sikerült megnyernünk a párharcot – nyilatkozta Jansik Dávid, a Dózsa csapatkapitánya.

– Ez a mérkőzés is bebizonyította, hogy nagyot tudunk küzdeni. A mai visszavágó előtt kisebb hulámvölgybe kerültünk, de ez győzelemmel kijöttünk belőle. A Honvéd méltó ellenfelünk volt, sőt még annál is több, ezért is nagyon örülünk a továbbjutásnak.

Így látták a szakemberek a meccset

Hangay Zoltán: – Kemény párharcot vívtunk azzal a Honvéddal, amelyik remekült helyt állt a hétvégi Magyar Kupa elődöntőben az OSC ellen. Próbáltam a srácokat felpezsdíteni ami sikerült is. A sors fintora, hogy két magyar csapat küzdött a továbbjutásért, ami nekünk sikerült, és nagyon örülünk neki. Szombaton pedig bajnoki meccsre várjuk a Kaposvárt.

Szivós Márton: – Nüanszokon múlt, de megérdemelten jutott tovább a szolnoki csapat. Nagyot küzdöttünk, néhány játékosunk csak a mostani szezonban mutatkozott be nemzetközi klub mérkőzéseken. Tanultunk belőle, most már a bajnoki meccsekre kell koncentrálnunk. Sok szerencsét kívánok a Dózsának, a folytatáshoz.