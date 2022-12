Siska Tibor alakulata kedvező előjelekkel várhatja az összecsapást, hiszen az előző, 13. fordulóban magabiztos győzelmet arattak Budapesten, az Óbudai Kaszások ellen. Ám a ceglédiek nem érik be ennyivel, és győzelemre törnek a Pécs ellen is, amelynek soraiban ott van a tavaly még a Szolnoki Olajbányásszal Magyar Kupát nyerő Kovács Péter is.

– Nagyon fontos győzelmet arattunk legutóbb, a közvetlen riválisunkat vertük meg. Ez kellő erőt ad a hazai meccshez – nyilatkozta a mérkőzés előtt a klub hivatalos közösségi oldalán Velkey János, a CKE játékosa. – Mindig úgy lépünk pályára, hogy nyerni akarunk, nincs ez másként a listavezető ellen sem. Sok tapasztalt, NB I.-es múltú játékosuk van, de hazai pályán szeretnénk tartani a két pontot – fogalmazott.