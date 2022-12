A Vasas elleni szezonnyitó mérkőzés után (3–3) a kapott gólok száma már mutatta a védekezés gyengeségeit, a következő három fordulóban elszenvedett vereségek pedig egy nagyon korai edzőváltást tettek szükségessé a jászberényi vezetés szerint már a bajnoki évad elején.

Németh Gyulát Lakatos Béla váltotta a kispadon, két új játékos is érkezett, de csak átmeneti javulás volt érzékelhető, az összkép alapján még bőven van javítanivaló.

Németh Gyula korábbi edző elképzelése – miszerint még az ellenfél térfelén labdát szerezni és azt mihamarabb eljuttatni a kapujuk elé –, nem igazán volt eredményes, a bekapott gólokat nem ellensúlyozta a rúgott találatoké. Négy forduló után Lakatos Béla váltotta őt a kispadon, vele már jóval kevesebbet kapott a csapat, ám az ellenfelek hálója sem rezdült túl sok alkalommal.

Putnokra már egy új belső védővel, nevesül Varjas Lászlóval érkezett a jászsági együttes, és mindenki nagy örömére végre megszakadt a közel egy éven át tartó nyeretlenségi sorozat.

Az ott elért siker tiszavirág-életűnek bizonyult, azonnali folytatást nem eredményezett. A következő mérkőzéseken kapott tíz találat – igaz, erősebb ellenfelekkel szemben – sem jött jókor, és már senki nem beszélt a három héttel azelőtti diadalról.

– Amikor négy forduló után átvettem a csapatot, komoly létszámhiánnyal küszködtünk – mondta Lakatos Béla.

– Varjas, majd Lami Bálint érkezése enyhített a gondokon, Fekete Olivér felépülése pedig egy újabb reménysugarat jelentett. A Hajdúszoboszló ellen néztünk ki úgy, mint egy igazi csapat. Az öt mérkőzésig tartó jó széria pedig azt a lehetőséget villantotta fel, hogy hamarosan elkerülhetjük a kieső zónát – emlékezett vissza a mester.

Nem így történt, hiszen az utolsó meccseken a csapat újfent nem volt a helyzet magaslatán, a játékosok talán úgy gondolták, hogy most már minden jön magától. Négy vereség mellett mindössze egy döntetlen volt a mérleg.

– Változtatnunk kell a keretünkön, meg kell erősítenünk azt, de ebből még csak annyi valósult meg, hogy négy játékos távozott az együttesből – fogalmazott Lakatos Béla. – Hogy kikkel tudunk majd erősíteni, az egyelőre nem tudható – tette hozzá.

Nem váltották be a reményeket

A télen távozik a Jászberénytől a csapat őszi szezonjának házi gólkirálya. A 37 éves Remili Mohamed a szakvezetés szerint nem váltotta be a hozzá fűzött nagy reményeket. Mellette, úgy tudjuk, a védelemből Sárossy Dániel és Maxim Perevuznik is máshol folytatja, és veszi a kalapját Horváth Attila is, akinek utazási nehézségei adódtak.

A Jászberény eredményei a 2022-2023-as őszi idényben:

07.31. Vasas II.–Jászberényi FC 3–3

08.03. JFC–DVTK II. 1—4

08.14. Tiszafüred–JFC 4–2

08.17. JFC–Sényő 2–3

08.21. Karcag–JFC 1–0

08.31. JFC–BKV Előre 0–1

09.04. Putnok–JFC 0–1

09.11. Körösladány–JFC 2–0

09.25. JFC–DEAC 0–4

09.28. BVSC-Zugló–JFC 4–0

10.02. JFC–Hajdúszoboszló 4–1

10.09. Eger–JFC 1–1

10.16. JFC–Pénzügyőr 1–1

10.22. Tiszaújváros–JFC 0–1

10.30. JFC–Kisvárda II. 2–0

11.06. Hatvan–JFC 2–1

11.13. JFC–Békéscsaba II. 1–1

11.19. Füzesgyarmat–JFC 4–2

11.27. JFC–DVSC II. 1–3

12.04. JFC–Vasas II. 0–1

Legjobb góllövők:

6 gólos: Remili Mohamed

5 gólos: Szőllősi Ferenc

4 gólos: Borics Levente

2 gólos: Ludasi Martin, Varjas László

1 gólos: Fekete Olivér, Nagy Szabolcs, Sárossy Dániel, Varga László

Az NB III. Keleti csoport állása: