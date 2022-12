Nagy változásokon ment keresztül a Szolnoki MÁV játékoskerete a nyáron az előző szezonbeli kiesést követően, hiszen a játékosok nagy része távozott ám, maradt hat olyan játékos is, Gohér Gergő, Földi Marcell, Lakatos István, Tisza Kálmán, Tömösvári Bálint és Rokszin Ádám személyében, akik a jelenlegi csapat magjaként szolgálnak. Visszatért kölcsönből Csáki Kálmán és Iván Milán is, illetve hazatért Lengyel Béla, aki korábban több mint 10 évet játszott kék-fehér mezben. A játékoskeret így az utánpótlásból felhozott fiatalokkal kiegészülve vágott neki az NB III. Közép csoportjának.

A Makó – amely azóta visszalépett a bajnokságtól – elleni vereséggel indult a szezon a MÁV-nak, viszont utána a Ferencváros II.-t és a Bánkot is legyőzték a szolnokiak, ami reményt adott a folytatásra, ám ekkor még nem gondolták a szurkolók, hogy mindössze ez a két siker jut az együttesnek az őszi félévben.

Ezt követően egy tízmeccses – a Balassagyarmat visszalépésének köszönhetően „csak” kilenc – vereségsorozat következett.

A horrorszéria végén edzőváltás következett, Romanek János helyét Horváth Csaba vette át a kispadon, az újdonsült vezetőedző pedig egymás után két döntetlennel debütált, a két pont pedig halvány fényt jelentett a szimpatizánsoknak az alagút végén. Győzni a továbbiakban sem sikerült, mindössze két újabb ikszre futotta a kék-fehérektől. Ugyan nem minden alkalommal játszott alárendelt szerepet a MÁV, viszont hol a szerencse pártolt el a Tisza-partiak mellől, hol pedig saját dolgát nehezítette meg a kiállításokkal.

A támadószekcióban van javulnivalója az együttesnek főleg, hiszen találkozóik több mint harmadán gólképtelen maradt a Szolnok, ráadásul a találataik ötödét tizenegyesből szerezte. Ezt hangsúlyozta Horváth Csaba is első interjújában, amikor átvette a csapat irányítását, illetve hozzátette, hogy a védelem tengelyében is erősítésre szorul a keret. Erre a posztra érkezett novemberben a szolnoki nevelésű Kis Balázs, aki korábban Kecskeméten és Dunaújvárosban is futballozott, viszont – vélhetően erőnléti problémák miatt – csak az első félidőben játszott mindhárom meccsén, amikor pályára lépett.

A Szolnoki MÁV-ra ráfér még az erősítés, hiszen a tavaszi félévben bravúros teljesítményre lesz szükség, hogy elkerülje a kiesést, hiszen jelenleg az utolsó 17. helyről várja a folytatást, amely – két nap híján a legutóbbi győzelem után fél évvel – február 12-én lesz a Ferencváros második csapata ellen. Ehhez a javuláshoz viszont a játékoskeretben és a mutatott játékban is előre kell lépnie az együttesnek.

Eredménysor:

08.03. Szolnoki MÁV–FTC II. 4–3

08.14. Szolnoki MÁV–Bánk 5–1

08.17. Dunaújváros–Szolnoki MÁV 4–1

08.21. Szolnoki MÁV–Iváncsa 1–5

08.31. Bp. Honvéd-MFA–Szolnoki MÁV 2–1

09.11. Majos–Szolnoki MÁV 2–1

09.25. Szolnoki MÁV–Újpest II. 0–1

09.28. KTE II.–Szolnoki MÁV 2–0

10.02. Szolnoki MÁV –Cegléd 1–2

10.09. Hódmezővásárhely–Szolnoki MÁV 2–0

10.16. Szolnoki MÁV–PTE-PEAC 0–3

10.22. Dabas–Szolnoki MÁV 0–0

10.30. Szolnoki MÁV–Monor 1–1

11.06. Szekszárd–Szolnoki MÁV 5–0

11.13. Szolnoki MÁV–Paks II. 1–1

11.19. ESMTK–Szolnoki MÁV 4–1

11.27. Szolnok–MTK II. 3–3

A MÁV legjobb góllövői:

5 gólos: Tömösvári Bálint

4 gólos: Lukovszky Attila Máté

3 gólos: Gohér Gergő

2 gólos: Lakatos István

Az NB III. Közép csoport állása: