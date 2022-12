Első osztály

A Papírforma csapata magabiztosan őrzi első helyét, mögötte hat együttes is harcban lehet majd a dobogós pozíciókért a tavaszi folytatásban.

Őszi végeredmény: 1. Papírforma 27 pont, 2. GÉF-PRO 22, 3. Stilo d' Oro 21, 4. ODBE-Cafe Corso 21, 5. Csontos 18, 6. AMT 17, 7. Laune 16, 8. Danyi Optika 14, 9. Nesztor Autó 13, 10. Dream Team 10, 11. Mozaik Kerámia 7, 12. Szolnoki RK 3 pont.

A góllövőlista élcsoportjának állása: 1. Czimer Mátyás (Laune) 22 gól, 2. Varga Mihály (Stilo d' Oro) 18, 3. Ifj.Fehér László (ODBE–Cafe Corso) 17, 4. Papp Viktor (ATM) 14, 5. Szabó Bence (Papírforma) 13, 6-8. Imre József (ODBE–Cafe Corso), Török Csaba (AMT), Tímár Martin (GÉF-PRO) 10-10 gól.

Másodosztály

A bajnokság egyetlen hibátlan gárdája, a Fire Oil lekörözte a mezőnyt az ősszel. A dobogós és középmezőnyben lévő helyekért viszont nagy a tülekedés, egy biztos minden szinten kemény csaták várhatóak majd a tavaszi évadban is.

Őszi végeredmény: 1. Fire Oil 27 pont, 2. Bad Boys 18, 3. No Name No Game 18, 4. SRS 16, 5. Fegyi Brothers 16, 6. Non Stop Vill 15, 7. Vörös Ördögök 8, 8. Népsport 7, 9. Vád-Law 5, 10. Team Zero 1 pont.

A góllövőlista élcsoportjának állása: 1. Bazsonyi Bence (Fire Oil) 18 gól, 2. Sánta Renátó (SRS) 12, 3. Bagdi Gábor (Non Sop Vill) 10, 4-9. Szabó Zoltán (Bad Boys), Kocsis Zsolt (Fegyi Brothers), Gáspár Richárd (No Name No Game), Kálló Sándor (No Name No Game), Csikós Attila (Non Stop Vill), Kelemen Zoltán (SRS) 9-9 gól.

Harmadosztály

Éllovas a Nehéz SE-t csapata, de a Bőrizomtömlő szorosan követi, izgalmasnak ígérkezik majd a tavaszi versenyfutásuk. Sőt még a GRUND FC is beszállhat az aranyéremért folyó versengésbe, hiszen soraikban szerepel a bajnokság abszolút gólrekordere, Márkus Zsolt.

Őszi végeredmény: 1. Nehéz SE-t 27 pont, 2. Bőrizomtömlő 24, 3. GRUND FC 22, 4. Kés Villa Real 18, 5. Himbi-Limbi 18, 6.

Besenyszög 17, 7. Grundfoci 16, 8. AC BACI 15, 9. Trakció 6, 10. Kovács Tüzép 6, 11. Zöldparadicsom 6, 12. FC Komplex 4 pont.

A góllövőlista élcsoportjának állása: 1. Márkus Zsolt (GRUND FC) 30 gól, 2-3. Majercsik Csaba (Nehéz SE-t) Drotter Zsolt (AC BACI) 16-16, 4-5. Osztás Norbert (GRUND FC), Farkas Sándor 12-12, 6.Farkas Martin (Nehéz SE-t) 11 gól.

Szeniorosztály

Az öregfiúk bajnoki küzdelmeiben a Stabil legénysége az őszi első, de csak jobb gólkülönbségének köszönheti vezető pozícióját a HYAB 4 cent alakulatával szemben. A Castrum-Ex gárdájának pedig hat pont a lemaradása a fentebb emlegetett csapatokkal szemben. A hátsó régióban tavaszig kell várni a Műszol első győzelmére.

Őszi végeredmény: 1. Stabil FC 26 pont, 2. HYAB 4 cent 26, 3. Castrum-Ex 20, 4. Oldsmobile 15, 5. Keszau 13, 6. Fire Oil 8, 7. ZDG Jazz Pub Kft. 6, 8. Műszol 1 pont.

A góllövőlista élcsoportjának állása: 1. Török Csaba (HYAB 4 cent) 19, 2-3. Papp Lajos (Stabil FC), Szokolai János (ZDG Jazz Pub Kft.) 10-10, 4-5. Hadaghián Róbert (Castrum-Ex), Papp Lajos (Keszau) 9-9, 6-7. Kiss Béla (HYAB 4 Cent), Kodó Gábor (Stabil FC) 8-8 gól.