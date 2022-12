Nagyot küzdött a utánpótláskorúakból álló Jászberény csapata a szintén fiataljait játszató DVTK ellen. A Berény négy szettből háromban is méltó ellenfele volt a bajnokaspiránsnak, így vereséggel bár, de emelt fővel zárják az évet.

Jászberényi RK–Diósgyőri VTK 1:3 (–21, –14, 23, –19)

Jászberény, 63 néző. Vezette: Barabás, Sík.

JÁSZBERÉNY: Kovács D. 1, Sléder 9, Juhász V. 8, Faragó 9, Somlai 10, Fodor 4. Csere: Mizsei (liberó), Patócs 2. Morvai 1, Csiki. Vezetőedző: Deme Gábor.

DVTK: Kiss E. 8, Kalmár 3, Bátori 14, Hollósi 5, Tosics 9, Egri K. 16. Csere: Nagy F. (liberó), Horváth L. 5, Tóth Cs., Németh B. 3, Kovács L. 5. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

Utolsó 2022-es NB I.-es mérkőzésre futott ki vasárnap a jászberényi női csapat. Ennek szellemében léptek pályára a lányok, akik már az első szettben látványos labdamenetekbe bonyolódtak a fiataljait játszató Diósgyőr ellen.

A meccs elején több nyitásrontás borzolta a jászberényi szurkolók idegeit, de a JRK szépen tartotta magát előrébb rangsorolt ellenfelével. Annak ellenére is, hogy a 192 centiméter magas szerb feladó, Milica Tosics vezérletével sokszor félelmetes sáncot húzott fel a Miskolc. Az első szett végén több könnyű ponttal segítették a berényi lányok a miskolciakat, akik életerős lecsapásokkal meg is nyerték a játszmát.

A második etapban aztán kinyílt az olló a két csapat között, 2:0-ra elmentek a vendégek. A harmadik játszmában azonban fordult a kocka! Leült a tempó vendégoldalon, a Jászberény viszont jól védekezett, és pontra tudta váltani a támadásait. A játszma végén a lecsapások is ültek, így megérdemelten nyerték a harmadik szettet.

A találkozó negyedik felvonása egyben az utolsó volt, hiszen a Diósgyőr visszavette a kezdeményezést, leginkább a szélső ütő, Egri Klaudia vezérletével. Sléder Kittiék így hiába voltak pariban a négyből három játszmában is, ezúttal nem tehetnek bajnoki pontot a karácsonyfa alá. Játékukban viszont ezen a meccsen számos biztató mozzanat volt, amelyeket érdemes átvinniük az új esztendőre.

Így látták a meccset a szakemberek.

Deme Gábor: – Teljes mértékben elégedett vagyok a lányok mérkőzésen mutatott hozzáállásával. Mindenkin látszott, hogy odateszi magát. Egy-két játékosunk teljesítménye elmaradt valódi tudásától, de így is helytálltunk a bajnokesélyes ellen.

Németh Szabolcs: – A mai találkozón a legfőbb célunk az volt, hogy a fiatal játékosaimnak is minél több játékpercet adjak és ezzel értékes bajnoki rutint szerezhessenek. Ennek is volt köszönhető, hogy két megnyert szett után a harmadikat elvesztettük, hisz a fiatalság okán még nehezebb egy egész mérkőzésen át koncentráltan játszani, de ez ebben a korban természetes. Összességében megérdemelten nyertük meg a mai találkozót, amihez gratulálok a csapatnak. Szurkolóinknak köszönjük az egész éves kitartó biztatást, várjuk őket a 2023-as évben is a találkozóinkra.