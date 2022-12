A vendég kaposváriak legutóbbi két meccsüket megnyerték, ennek ellenére a veszélyes zónában, a 11. helyen tanyáznak a tabellán. Úgy tűnik, hogy bevált a legióscsere náluk, ugyanis lemondtak az amerikai dobóhátvéd Dayon Griffin szolgálatiról, aki menetközben az Olajhoz igazolt, helyére honfitársát egy vérbeli irányítót, Isiah Brownt igazolták.

A második helyen álló Olajhoz ugyebár Griffin érkezett a sérült, Jimmy Gavin pótlására, várhatóan két hónap időtartamra. Gavin mellett sajnos nem csak a mandulaműtét lábadozó Lukács Norbert maródi, hanem Pallai Tamás és Rudner Gábor is, akik a minapi edzésen szenvedtek kisebb sérülést, bár a csapattal együtt melegítettek játékukra nem került sor. Így már nem tűnt könnyű új gyakorlatnak a Kaposvár legyőzése a szolnokiak számára.

Gyászszünet előzte meg az esztendő utolsó összecsapását, a napokban elhunyt Farkas Jánosra emlékezett a szép számú publikum, aki egykoron játékosa majd technikai vezetője is volt az Olajbányásznak, később játékvezetőként, majd legutoljára mérkőzés ellenőrként szolgálta a kosárlabdát.

SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–KAPOSVÁRI KK 86–70 (26–17, 19–18, 24–18, 17–17)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 1900 néző. Vezette: Földházi, Pozsonyi, Lengyel Á.

SZOLNOK: DURHAM 7, Gilszki 2, BARNES 14/3, Szubotics 11/3, WILLIAMSON 12/6. Csere: PONGÓ 12/6, GRIFFIN 20/12, Révész 8. Edző: Gasper Potocnik

KAPOSVÁR: BROWN 18, Aris 13/9, Puska, GABRIC 18/12, HUGHES 17. Csere: Paár, Bogdán 2, Krnjajski. Halmai D. 2. Edző: Ivan Rudez

Az eredmény alakulása: 4. perc: 3–7. 8. p.: 18–13. 14. p.: 36–23. 18. p.: 43–33. 24. p.: 51–42. 28. p.: 63–48. 34. p.: 75–58. 38. p.: 84–65.

Közel négy percet kellett az első hazai mezőny kosárra, ami Andre Williamson révén született meg, addig csak büntetők este be a vendégek gyűrűjébe. A somogyiak is lassan pörögtek fel, akik centerüket Antony Hugnest próbálták rendre megjátszani, több-kevesebb sikerrel. A negyed végén aztán rákapcsolt az Olaj, mint ahogy megszokhattuk Bojan Szubotics húzta megával társait, jól dobott Griffin, is. A folytatás is a hazaiak szája-íze szerint alakult, többször is megvolt a tizenöt pont különbség a felek között, a félidő utolsó két percében viszont faragtak hátrányukból a kaposváriak, 45–35.

A térfélcserét követően kicsit belealudtak a meccsbe a hazaiak, a kék-fehérek pedig élve a kínálkozó lehetőséggel felzárkóztak 51–45-re.Gasper Potocnik gyorsan időt kért és rendezte sorokat, olyannyira, hogy Pongó Mátéék egy 11–0-s rohammal visszaállították a régi rendet. Innentől ismét a csak a különbség volt a kérdés. A végén látványelemeket is belecsempésztek a piros-feketék a játékukba, közönségük hatalmas ünneplése közepette.

Így látták a szakemberek a mérkőzést

Gasper Potocnik: – Nem vagyunk könnyű helyzetben, ugyanis a fél csapat sérült, tegnap nem tudtunk öt az öt ellen edzeni, a segédedzőknek is kellett állniuk. Kétolyan csapat játszott egymás ellen, ahol problémák vannak a sérülések miatt, de természetesen minden meccs kemény, nem volt szabad hibáznunk, s a fiúk megérdemelték a győzelmet. Köszönet a szurkolóinknak, akik mindig mögöttünk állnak, nagyon sokat számít a támogatásuk, velük sokkal erősebbek vagyunk, köszönjük nekik. Mindenkinek sikeres boldog újévet kívánunk!

Ivan Rudez: – A játékosaink közül a többen is maximumot nyújtották,, de a meccs előtt közben is nagyon sok gonddal küszködtünk, menetközben pedig Krnjajszki Boriszt is elveszítettük. Sokat számít, hogy a szolnoki csapatnak jóval erősebb a kispadja, mint a mieink. Sajnos fiataljaink még rutintalanok az ilyen hőfokú mérkőzésekhez.