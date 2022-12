Szikrázó napsütés, enyhe idő – akár azt is hihettük volna hétfőn, hogy beköszöntött a futballtavasz. Az újszászi sportcsarnok előtt mindenesetre sok focista pulóverre vetkőzve várta, hogy kezdetét vegye soros mérkőzése, avagy épp a frissében letudott fordulójukat pihenték ki. De nem tavasz ez még! Aznap, karácsony második napján, rendezték ugyanis a Bejgli Kupát a városban.

Újszászon gyűlt össze december 26-án Jász-Nagykun-Szolnok megye labdarúgóközössége, és ez akkor is így történik, ha a pazar idő helyett fagy és hó érkezik a településre. A Bejgli Kupának ugyanis nagy hagyománya van településen. Egész pontosan: háromévtizedes. Hiszen idén harminc éve annak, hogy megtartották az első tornát, amelyen – nomen est omen – egy 120 centiméteres bejglit nyert a győztes.

– 1992. október 23-án adták át az újszászi a csarnokot, akkoriban zajlott az Antall-kormány sportcsarnoképítési programja – emlékezett az idei tornán a Fehér János, a Bejgli Kupa szellemi atyja. – November 15-én egy tök üres csarnokot vettem át, így enyém volt a felszerelés öröme. Decemberben még a vonalakat festettük, a hálókat karácsony első napján feszítettük ki. Erre jött a Bejgli Kupa ötlete – magyarázta Fehér János, aki huszonegy tornát rendezett zsinórban.

A Bejgli Kupa ugyanis tradícióvá nemesedett. Karácsonykor, a sok evés-ivás után sokan örültek a mozgás lehetőségének, így a térségből rengetegen érkeztek a terembajnokságra. Jó ideig az NB III.-as Újszászból verbuválódott csapatok dominálták a kupát, később mások is eredményes gárdákat szerveztek. Aztán a 2010-es évek elejére elment a érdeklődés. Évekig nem szerveztek Bejgli Kupát.

Csakhogy Zanócz Bélának, az Újszász korábbi labdarúgójának hiányzott a torna hangulata, ezért pénzt, időt nem kímélve 2018-ban újjáélesztette azt. – Azt veszem észre, hogy a fiatalok, amíg telefonon elérik egymást, addig nem mennek társaságba. Mi azért jártunk a Bejgli Kupára annak idején, hogy együtt legyünk. Jó volt nézni régen a tornákat, volt, hogy hajnali háromig tartott a vetélkedés. Olyan sokan jöttek, hogy megmozdulni sem lehetett – emlékezett Zanócz Béla.

Erőfeszítései végül célt értek, a tavalyi bajnokságon például 300-350-en megfordultak. Idén is 15 csapat nevezett, akik rendes versenykiírás szerint küzdöttek, négyes csoportokban, amelyekből nyolc csapat jutott az egyenes kieséses szakaszba. – Nézők is szép számmal jönnek. Délutánoként megtelik a terem – tette hozzá Zanócz Béla. Igaz lehet, ottjártunkkor épp a Keselyűk–Szentgyörgyiek mérkőzés zajlott, a jó iramú, 3–3-ra végződő találkozót olyan sokan nézték, hogy egyeseknek már csak kakasülőn jutott hely. – Teljesen amatőr csapatok is vannak, és olyanok is, ahol igazolt játokosok játszanak. De rossz csapat nincsen, így rossz foci sincsen. Mindenki szívvel-lélekkel játszik – mondta.

A 2022-es Bejgli Kupát végül tápiószöllősi-tápiószentmártoni Vágd Előre FC nyerte. A döntő második percében már 2–0-ra vezetett ellenfelük, az Orange B. A Vágd Előre merész húzással szépített: kapusukat mezőnyjátékosra cserélve 2–1-re felzárkóztak. Ám az Orange 3–1-re növelte előnyét. De az újabb kétgólos hátrányból is volt visszaút: az utolsó percben egyenlítettek, a hetesrúgásoknál pedig 3–2-re jobbak voltak.