Tizenharmadik bajnoki fordulójára készülődik a Szolnoki Olaj, és akár babonások a Tisza-partiak, akár nem, balszerencse kísérte a Budapesti Honvéd elleni találkozó felkészülését. Mint hírportálunk is beszámolt róla, még az előző, Körmend elleni bajnokin húzódott meg Jimmy Gavin. Az amerikai játékos sérülése a vártnál makacsabbnak bizonyult, így több hétig nem állhat csapata rendelkezésére. Mandulaműtéten esett át Lukács Norbert is, így rá szintén nem számíthat Gasper Potocnik vezetőedző a következő bajnokikon. Mellettük továbbra sem hadra fogható Pallai Tamás, így az Olaj meglehetősen hosszú „sebesültlistával” várja az alapszakasz első felének utolsó mérkőzését.

Hogy a Szolnok rotációja ne rogyjon meg, arról az eddigi kaposvári légiós, az amerikai Dayon Griffin kölcsönvételezésével gondoskodott az Olaj szakvezetése. Így továbbra is az Tisza-partiak számítanak a szerdán 19 órakor, a Ludovika Arénában esedékes találkozó esélyeseinek. A rekordbajnok budapestiek 21 év után az előző idényben jutottak vissza az NB I. A csoportjába azzal, hogy májusban épp a Jászberényt legyőzve nyerték meg a B csoport döntőjét. Az első osztálynak a bentmaradás céljával, javarészt fiatal magyar játékosokkal vágtak neki – köztük a nagy ígéret Tanoh Dez Andrással –, szezon közben pedig megszerezték a bosnyák kis csatár Stefan Mijovics, és az amerikai dobóhátvéd, Tajzmel Sherman játékjogát. Mindez eddig stabil, ám kevésbé eredményes játékra volt elég a Honvéd részéről. Tizenkét eddigi meccsükön csak az Alba mért rájuk igazán nagy zakót (96–60), emellett két győzelem jött össze, az egyiket Oroszlányban (68–62), a másikat hazai pályán, a Kaposvár ellen (78–77) szerezték.

A két együttes legutóbb az előszezonban, Budapesten mérte össze tudását, 85–71-es szolnoki sikerrel. Ráadásul szezonban eddig a legkevesebb (889) pontot kapta az Olaj, amely gárda védelmét most a legkevesebb pontot (807) dobó Honvédnak kellene két vállra fektetnie.

Mindezek ellenére hiba lenne előre lesajnálni a budapestieket az Olajbányász amerikai centere szerint. Andre Williamson a klub hivatalos oldalán arról beszélt, ugyanolyan komolyan kell venniük a Honvédot, mint bármelyik másik csapatot a ligában, mivel jó csapatot alkotnak.

– A Honvéd egy fiatal csapat, most jutottak fel ismét az NB I. A-ba, keményen, sok energiával játszanak. Az előszezonban is játszottunk ellenük, ami egyáltalán nem volt könnyű meccs, végig küzdöttek, és jellemzően így játszanak a szezonban, ezt pedig nagyon jól csinálják. Ezért nekünk is végig fókuszáltnak kell lennünk, 40 percen keresztül kell keményen játszanunk, nem szabad kiengednünk egy pillanatra sem – fogalmazott Williamson.

A 13. forduló további párosításai: Atomerőmű–Körmend, Kecs­kemét–Zalaegerszeg, Oroszlány–Szeged, Sopron–Nyíregyháza, Kaposvár–DEAC, 18.00.

A bajnokság állása: