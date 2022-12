Az esztergomi származású kajakos hölgy idei sikersorozata az egyesült államokbeli Birminghamben július 12-én kezdődött, ahol a 11. Világjátékok küzdelmei folytak. Az immár négy éve szolnoki színekben szereplő versenyző a harmadik helyen ért célba a 3,4 kilométeres viadalon. Túl sok pihenője nem maradt, hiszen másnap már a klasszikus 21 km-es távon versenyzett, ahol negyedik lett, alig egy másodperccel elmaradva a harmadik helyezettől.

– Nagyszerűen éreztem magam a versenyen, hiszen ez olyan volt, mint egy olimpia, faluban laktunk kiváló körülmények között és hangulatban – mondta Zsóka.

– Azt tudni kell, hogy a nem olimpiai sportágak szerepeltek a műsoron, örültem, hogy én is egy kicsit is hozzá tudtam tenni a magyar sikerekhez.

A birminghami verseny után lapunk megszólaltatta Zsóka edzőjét, Hadvina Gergelyt, aki azt mondta, hogy tanítványa az elmúlt időszakban a felnőttek között kifejezetten jó eredményeket ért el a síkvízi versenyeken, szerencsére nem idegen számára a maratoni táv, hiszen már két éve is a második helyen végzett az ifjúsági világbajnokságon. Most újból bebizonyította, hogy sokoldalú kajakos, és lehet rá számítani. A világjátékok után pedig koncentrálhat újra a síkvízi megméretésekre, a felnőtt-Európa-bajnokságra és az U23-as világ­bajnokságra.

A müncheni Európa-bajnokságon aztán Zsóka társaival, Kiss Blankával, Lucz Annával és Gazsó Alida Dórával egyetemben beleadott apait-anyait, és kiélezett küzdelemben harmadikként ért célba hajójuk az 500 méteres olimpiai távon. A magyar lányok először azt gondolták, hogy negyedikek lettek, így még nagyobb volt az örömük, mint mondták, ez egy megnyert bronzérem.

– Nagy várakozás előzte meg a müncheni Eb-t – folytatta Zsóka –, hiszen hetekkel előtte a magyar négyes hatodik lett a kanadai vb-n, amelyből csak Gazsó Alida Dóra kapott helyet a mi csapatunkban. Ráadásul ez egy kvótaszerző verseny is volt a jövő évi krakkói Európai Játékokra, mi pedig örültünk, hogy a harmadik helyünk végül négy kvótát ért a magyar csapatnak. Én azt gondolom, hogy az Eb-bronz, illetve szegedi U23-as vb-n kiharcolt ezüstérem nagyon szép eredmény. Ez volt a 2022-es esztendő, jövőre is a felnőttek között szeretnék bizonyítani. Ahhoz, hogy bekerüljek újra a csapatba, a válogatókon az első négy között kell végeznem, ha nem sikerül, az U23-asok között még versenyezhetek két esztendeig.

Zsókával visszakanyarodtunk a felkészülésre, ami – akárcsak a versenyek – keménynek ígérkezik ősztől tavaszig.