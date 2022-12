Jászberényi FC - Vasas II 0-1 (0-0)

Jászberény, 200 néző, vezette: Takács Ákos.

Gólszerző: Riesz (51.)

Jászberény: Ecsegi - Mertse, Lami, Palcsó (Sárossy 66.)- DONKÓ, Horváth A., Szőllősi, Ludasi (Kurunczi 66.), László (Nagy Sz. 77.) - Borics, Remili. Edző: Lakatos Béla.

Jól kezdett a kieső helyen tanyázó Jászberény együttese, negyed óra elteltével helyzetbe is kerültek, Borics Levente azonban hibázott. Mint utóbb kiderült, ez volt a hazaiak legnagyobb lehetősége, a későbbiekben csak távoli lövésekből és szabadrúgásból veszélyeztették ellenfelük kapuját. A Vasas fiataljai is csak egy alkalommal kerültek igazi ziccerbe, ám hatékonyságuk révén ezzel meg is nyerték a találkozót. Mivel a Sényő győzött Putnokon, a jászsági együttes négy pontra került a még bentmaradást jelentő helyezéstől.

Lakatos Béla: A semmiből, ismét csak óriási védelmi hibából kaptunk gólt, ami ezúttal is a vesztüket jelentette. A téli szünetben igazodnunk kell, ha bent akarunk maradni.