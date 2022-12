Nem mindegy, ki milyen helyezéssel és így milyen hangulatban tölti a pihenés két hónapját. A Martfű a Jánoshidához látogat, amely bárki ellen veszélyes lehet. A tabellán második Tiszaföldvár az utolsó előtti Szajolhoz megy a pontokért. A harmadik Kisújszállásnak pedig össze kell kapnia magát, hiszen a mostanság botladozó gárda a kiváló formát mutató Törökszentmiklóssal csap össze. A felfelé menekülő alsóház is nyugodtabb szünetre vágyik.

Jászárokszállás–Kunhegyes

szombat, 13.00

Alsóházi jász-kun összecsapást rendeznek a hétvégén. A két botladozó csapat sosem adja könnyen a bőrét, a JVSE kőkemény védekező, de a Kunhegyes is ritkán szalad bele jelentős pofonba. Ráadásul mindkét gárda nagyon készül a meccsre, pontok tekintetében és lélektanilag is fontos, hogy nyerjenek. Érdemes lesz figyelni rájuk, mert ha nem is a tabella elején tanyáznak, az akarat bennük van. Nem is csoda, a hét végén akár helyet is cserélhet a két csapat.

Mesterszemmel:

Papp Tamás: – Nem sikerült jól az ősz. Lépnünk kell előre, győznünk kell, nagyon nem mindegy, hogyan megyünk a szünetre. Ha kikapunk, akár visszább is csúszhatunk a tabellán, ezt el kell kerülnünk. A fiúk is sokkal többet vártak ettől az évtől, nekik is nagyon fontos, hogyan ér véget az esztendő utolsó meccse. Itthon erősek vagyunk, szoros meccseket játszunk, 1-1 góllal kapunk ki, sőt sok esetben döntetlenközeli a helyzet.

Szabó György: – Jó lenne megtartani a pozíciónkat, bár pontunk nincs túl sok. Nem könnyű ellenfél a Rosenberger, nagyon jó a védekezésük, kevés gólt is kapnak, nem egyszerű nekik gólt lőni. Fel kell törnünk a védekezésüket. Arra is vigyáznunk kell, hogy mi se kapjunk gólt, mert onnantól nehéz helyzetbe kerülünk. Van olyan játékosunk, aki sérüléssel bajlódik, de olyan is akad, akinek lejár az eltiltása.

További párosítások:

Szombat: Kenderes–Cserkeszőlő, Szajol–Tiszaföldvár, Mezőtúr–KuTE, Jászberény–Jászfényszaru, Jánoshida–Martfű, 13.00

Vasárnap: Törökszentmiklós–Kisújszállás, Tószeg–Rákóczifalva, 13.00