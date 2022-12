Jász-Nagykun-Szolnok megyét 4 csapat képviseli az NB III.-ban – jelenleg a harmadik a legmagasabb osztály, amelyben megyénk gárdái játszanak. Közülük legjobban a Karcagi SE áll, amely 20 forduló után 33 pontot gyűjtve a Keleti csoport hatodik helyéről várja a februári tavaszkezdést.

Az Igor Bogdanovics edzette nagykunsági gárda szereplése több szempontból is figyelemre méltó. Tavaly a gárda még a megyei első osztályban vitézkedett, onnan feljutva, újoncként is biztató eredménysort tette le az asztalra az őszi idényben. Mindezt ráadásul úgy, hogy egy pillanatig sem játszottak hazai környezetben. Hiszen a Liget utcai Sporttelep felújítás alatt áll, a Karcag az NB III.-as küzdelmeket balmazújvárosi albérletben vívja meg.

Méghozzá igencsak jól. Már az első fordulókban megmutatkozott, hogy nem bámészkodni jutottak fel a regionális ligába: öt fordulót követően egy vereség és egy iksz sorakozott a csapat neve mellett. Eztán hárommeccses rövidzárlat jött, ám a Körösladánytól, a DEAC-tól és a BVSC-től elszenvedett vereségek után pazar sorozatba kezdtek. Szeptember 28-ától november november 19-éig nem találtak legyőzőre, ez idő alatt 5 győzelmet és két döntetlent hoztak a konyhára. Ez idő tájt a gárda még a tabella harmadik helyén is állt, erről végül a Vasas és a Tiszafüred elleni, év végi botlások miatt lecsúsztak, ám a hatodik helyre így sem panaszkodhatnak az "új fiúk".

Végignézve a Karcag őszi eredménysorát, egyből kitűnik a csapat legnagyobb fegyvere. Húsz mérkőzésből hatot is 1–0-ra nyertek meg, ráadásul találkozóik majd' felében – kilenc meccsen – érintetlen maradt Ferdinisinec hálója. Bár a 20 fordulóban szerzett 27 góllal finoman szólva sem tartoznak a bombázók közé, cserébe mindössze 26-ot kaptak. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a 26 kapott gólból 12-t a hárommeccses hullámvölgyükben szedtek össze, akkor a többi 17 meccsre 14 kapott gól esik – ez már kiváló mutató.

– Fontos tisztázni, a legfontosabb célként azt tűztük ki a szezon előtt, hogy a csapat az őszi idényben biztosítsa be a bentmaradást az NB III.-ban. Most a tabella és a játék alapján is azt látom, hogy ezzel nem lesz baj – fejtette ki a Karcag vezetőedzője. A DVSC-vel játékosként többször is magyar bajnokságot és kupát nyert Igor Bogdanovics úgy látta, voltak olyan mérkőzéseik, amelyeken kiválóan teljesítettek, de ez közel sem igaz az összes meccsünkre.

– Összességében a sok 1–0-ás győzelmünk azt jelenti, hogy a védelmünk jól működik. Nekem, mint edző, nagyon fontos, hogy ne kapjunk gólokat, talán még annál is fontosabb, hogy gólokat szerezzünk. A mi játékstílusunk szempontjából nem jelent hátrányt, ha akár sokáig 0–0-ra állnak a mérkőzéseink, ugyanis olyan játékosaink vannak, akik egy-két villanással képesek meccseket eldönteni – magyarázta az egykori Loki-csatár, aki úgy véli, noha volt rossz sorozatuk, azt magunk mögött hagyták.

– Most rövid szünet következik, de január 4-én már kezdjük az edzéseket. Addig is a stábbal elemezni fogjuk a hibákat, és azon fogunk dolgozni, hogy kijavítsuk azokat – tette hozzá Bogdanovics.

Igor Bogdanovics nem aggódik, ha sokáig 0–0-ra állnak

Fotós: Pesti József

Legjobb góllövők:

5 gólos: Nagy Norbert, Pap Zsolt

4 gólos: Oláh Norbert

2 gólos: Juhász Martin, Kuti Krisztián, Maruscsák Ján, Máté János