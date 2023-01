– A tavalyi, gól nélküli idénye után jelenleg nyolc góllal vezeti a Facultas-Tiszafüredi VSE házi góllövőlistáját az NB III. Keleti csoportban. Hogyan lendült ilyen formába?

– Szerencsére nyáron volt több időm – a futball mellett Egerben járok egyetemre –, így pluszmunkát tudtam végezni. Futóedzéseket iktattam be, de plusz labdás edzéseket is végeztem, így jó kondiban vártam az idényt, és ez szerencsére a pályán nyújtott teljesítményemen is kijött.

– Szezon közben aztán összeszedett egy súlyosabbnak tűnő vállsérülést, abból miként tudott felépülni?

– Négy hetet vett igénybe a tortúra. Sajnos olyan helyen sérültem meg, amely a felsőtest szinte összes részéhez kapcsolódik, így felsőtestre egyáltalán nem is tudtam edzeni, legfeljebb lábmunkát végezhettem. Az elejétől kezdve, a kocogásos edzésektől építettem újra magam a labdás felkészülésig.

– A 2022–23-as idényben nemcsak a gólok jöttek, de rendre a kezdőcsapatban kap lehetőséget. Hogyan értékeli az eddigi idényét?

– Annak örültem a legjobban, hogy bíztak bennem Tiszafüreden. A tavalyi szezonban tavasszal játszottam a csapatnál, és bizony az elmúlt idény nem sikerült jól. Köszönet­tel tartozom a klub vezetőségének, akik bíztak bennem, hisz lehetőséget kaptam én is a bizonyításra. Úgy vélem, e két dolog együttes hozadéka, hogy a mostani szezonban így tudok teljesíteni.