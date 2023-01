A Debreceni Egyetemi Atlétikai Club vendége lesz szombaton 18.30-kor a Szolnoki Olajbányász együttese a férfi NB I. 17. fordulójában. A cívisváros „egyetemistái” jelentős változások után várják az Olaj-vizsgát. David Dedek vezetőedzőtől az előző fordulóban a KTE-től elszenvedett vereség után elköszönt a klubvezetés, az új „osztályfőnök” az az Andjelko Mandics, aki eddig a másodosztályban játszó U23-asokat irányította. A DEAC számára nagy fegyvertény a magyar válogatott Darrin Govens januári leigazolása is.

Ezzel együtt is a szombati vizsgatétel nem ígérkezik könnyűnek a hazai csapat számára. A Szolnok második a bajnokságban, és már zsinórban nyolc megnyert találkozónál tart. A kiváló forma mellett a Tisza-partiak győzelmét valószínűsíti az is: elmúlt öt összecsapásukat egyaránt a Szolnok nyerte.

– Mindkét csapat szervezetten, rendszerben játszik – mutatott rá a mérkőzés előtt az Olaj újdonsült játékosa. Mokánszki Máté a klub oldalán arról szólt, ha egyszerűen, gyorsan a saját játékukat játszák, megszerezhetik a győzelmet Debrecenben. Hozzátette azt is, gyorsan be tudott illeszkedni a csapatba, úgy véli, az együttes hasznos tagjává válhat.Ha a fiatal center által elmondottakat az Oláh Gábor utcai arénában is megvalósítja az Olaj, aligha kell tartani attól, hogy leiskolázza őket a DEAC.

A 17. forduló párosításai: KTE–Körmend, Kaposvár–Oroszlány, Sopron–Atomerőmű, Nyíregyháza–Falco KC, Szeged–Alba Fehérvár, ZTE–Budapesti Honvéd, DEAC–Szolnoki Olajbányász.