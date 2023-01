Felszállóban volt a reggeli köd az év utolsó napján, amikor megérkeztünk a Szolnoki Vízisporttelepre. A derengésből éppen csak előbukkantak a horgászcsónakok alakjai a vízen. A szomszédban épülő Tiszakavics szálloda területén a hatalmas daruk némán aludták téli álmukat, talpuk még elveszett a reggeli fátyolban. Csend az Alcsi-Holt-Tisza partján.

Nincs itt semmi, hihettük, ám ahogy beljebb értünk a telepen, már hallatszott a zene az evezősök főhadiszállása felől. Közelebb érve pedig az is látszott, nagy csoportba verődve szurkolnak a sportolók társaiknak.

December 31-én, amikor mások még ágyban feküdtek, a Szolnoki Sportcentrum és a Tisza Evezős Egylet versenyzői felsorakoztatták odakint az evezőpadokat, kivitték hajóikat, és belekezdtek utolsó, 2022-es edzésükbe.

A drukkolás oka, hogy többen is kivételes megméretésre vállalkoztak: maratont mentek az evezőpadon. Mikor odaértünk, már a finisben járt a 42 kilométernyi távban Kovács Eszter, aki 2022-ben ifjúsági magyar bajnok volt kétpárevezősben, és második nyolcasban. Ha az önmagában döbbenetes hosszúságú táv teljesítése nem lett volna elég, Eszter a végén még hajrázott is, így 3 óra 9 perces idővel új egyéni csúcsot ért el. Az U19-es reménységnek persze 2023-ra is komoly tervei vannak.

Az ifjúsági Európa-bajnokságon, valamint a világbajnokságon is szeretnék versenyezni

– mondta Eszter, miután kifújta magát. Itt a legfőbb célja egy TOP12-es helyezés, vagyis egy B-döntős eredmény felmutatása, de már a kijutás is nagy szó lenne. A fiatal versenyzőnek ott motoszkál a fejében, hogy a vb-t a majdani párizsi olimpia pályáján tartják, az pedig nem sokaknak adatik meg, hogy olimpiai pályát mehetnek. A későbbi terveiről nagyon éretten így fogalmazott:

Szeretnék eljutni a képességeim határaihoz. Ez a célom, aztán hogy ez mire lesz elég, meglátjuk.

De nem csak Eszter révén örülhetett rekordnak a szolnoki evezős közösség. A világ- és Európa-bajnok Juhász Adrián óriási egyéni csúcsot repesztett az év utolsó napján. A vége 2 óra 25 perc lett, ez négy perccel marad el a világcsúcstól.

– Néhány éve kezdtünk lenyomni az év utolsó napján hosszabb távokat. Először ment valaki 20 kilométert, aztán más 26-ot, és így tovább. Végül kilyukadtunk a maratonnál, így mára hagyományosan ezzel a távval búcsúzunk az esztendőtől – árulta el Juhász Adrián, aki szót ejtett az elmúlt évről is.

– Sűrűre sikeredett a versenyszezonunk. Az Eb és a vb között rendezték a magyar bajnokságot, így ez összességében egy kicsit a világbajnoki szereplés rovására ment – fogalmazott (a Simon Béla–Juhász Adrián kormányos nélküli kettes az Eb-n kilencedik, a vb-n 18. helyen végzett). Hozzátette, 5-6 év után viszont végre kaptak új hajót, amellyel – a vb-t leszámítva – a legjobb szezonjukat tudták le a Simon Bélával alkotott duójukkal.

– Gyerünk, vízre! – kiáltott ekkor Molnár Dezső, a Tisza Evezős Egylet és a Szolnoki Sportcentrum vezetőedzője, a sportolók pedig hajóikkal megindultak a holtág felé.

Ilyenkor tartja ugyanis a klub tréfás libafutamaikat: különféle négyes hajókba sorsolással választanak versenyzőket, akik aztán 250 méteres távon mérik össze erejüket. Bár hirdettek nyertest, a lényeg nem annyira a győzelem, mintsem a közösség építése volt.

– A csapat gerince tulajdonképpen itt van, és szokásainkhoz híven a vízen búcsúztattuk az évet – mondta Molnár Dezső.

A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya az új évi reményeit is megosztotta.

– Ifivonalon nagy terveink vannak. Négyesben versenyzőink, Kalmár Áron és Pálmai Ágoston hetedikek voltak a világbajnokságon a győri Csizmadia Ádámmal és a szegedi Kunstár Simonnal. Úgy tűnik, az időjárás engedi, így utóbbiak már az év elején jönnek Szolnokra készülni. Próbálunk nagyobb erőt összpontosítani a serdülővonalra. Drávucz Dániel ob-esélyesként vág neki a szezonnak, emellett erős kormányos nélküli kettesünk van Takó Lilla és Juhász Bianka képviseletében. Az U23-asok között Drávucz Máté bekerült a válogatottba is egypár evezőben – sorolta.

A felnőtt menők közül a Simon–Juhász párosra kvótaszerző világbajnokság vár, Furkó Kálmán pedig a győri Szabó Bencével Eb-címvédésre készül.

De valódi egzotikummal is újítanak a szolnoki evezősök, 2023-ban ugyanis beszállnak a tengeri evezős versenysorozatba. A 2028-as Los Angeles-i olimpián ez a szakág veszi át a könnyűsúlyú számok helyét – magyarázta Molnár Dezső, miközben meg is mutatta a vízi alkalmatosságot.

A hagyományosnál jóval szélesebb, a tengeri hullámokat is tűrő hajó számára már ki is választották a szolnoki versenyzőket, Nagy Attilát és Kiss Ajnát, akik vegyes párosban törhetnek majd babérokra.

Ebbe az irányba is szeretnénk fejleszteni a klubot. A világ is halad, mi pedig szeretnénk versenyképesek maradni

– mondta a vezetőedző.