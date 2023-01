A kupaszerdát követően újra bajnoki meccs vár a csapatokra. A legutóbbi bajnoki összecsapás egyik csapatnak sem sikerült, ugyanis a szolnoki gárda Szegeden (8–9), míg az OSC hazai medencében az Egertől (9–10) kapott ki, ez utóbbi eredmény a bajnokság eddigi legnagyobb meglepetésének számít. A fővárosiak szerdán a BL hatodik fordulójában 9–9-es döntetlent játszottak a vendég, horvát Jug Dubrovnikkal, az ötödik helyen állnak csoportjukban. A Dózsa pedig az Eurokupa negyeddöntőjének, tiszaligeti odavágóján alulmaradt (12–13) az olasz Trieszttel szemben.

Tehát nem a legjobb előjelekkel várják a csapatok a szombat esti rangadót. Egyébiránt a felek az aktuális évadban, a Magyar Kupa negyeddöntőjében összemérték erejüket, a fővárosban 15–10-re, míg a Tiszaligetben 11–8-ra nyertek az újbudaiak.

Az OSC játékoskeretében számos egykori kiválóság szerepel, akik rövidebb-hosszabb ideig megfordultak Szolnokon, mint Angyal Dániel, Lévai Márton, Tóth Márton és Várnai Kristóf, a szakmai stábból pedig Varga Dániel vezetőedző, Kósz Zoltán kapusedző, valamint a szakmai tanácsadó, Cseh Sándor. Elképzelhető, hogy az utóbbi szakember két csemetéje, Alex és Maxim is helyet fog majd kapni a szolnokiak keretében.

A szerdai kupameccs után másnap regenerációs edzést végeztünk és azóta is készülünk az OSC ellen – mondta Hangay Zoltán, a Dózsa edzője. – A szezon előtt úgy számoltunk, hogy szerezzünk minél több pontot a 11. fordulóig, mert ezután játszunk majd az OSC, a Fradi és a Vasas ellen. Mindez nagyjából sikerült is, azon leszünk, hogy rangadókon is csípjünk el pontokat a fővárosi csapatoktól. Szombaton pedig megakarjuk nehezíteni az OSC dolgát.

A 11. forduló műsora:

A PVSK–FTC és a Szentes–Miskolc mérkőzés pénteken lapzártánk után ért véget. Szombat: UVSE–Eger, Szeged–BVSC, Kaposvár–Vasas, Honvéd–KSI, Szolnok–OSC, 19.30.