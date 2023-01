Húsz indulóval – köztük a legutóbbi világbajnokkal, Fodor Ádámmal –, és négy szolnoki versenyzővel indult útjára a labda az ez évi magyar lábtenisz egyéni bajnokságon, a hétvégén, Budapesten. Különösebb meglepetés nem történt, a friss vb-győztes ezúttal is igazolta klasszisát, és begyűjtötte a magyar bajnoki címet is.

Szolnokról érkezett a mostani viadalra a legtöbb játékos, és jelen volt az 1991-es Európa-bajnok és ex-szolnoki Zoufal Nándor, aki a harminc évvel ezelőtti mezével köszöntötte a világbajnokot. Fodor egyébként már most elfogadta a mieink az idei Kadi-kupára szóló meghívását.

A tengósokat öt csoportba osztották, kiemelve a legjobbakat. A megyeszékhely képviselői nagyon igyekeztek, hogy nyomot hagyjanak maguk után ezen a rendezvényen is, de ketten is megsérültek, de így is vállalták a játékot. Harmadik társukat, Cziczás Sándort elhagyta szerencséje, csak nagyon kicsi hiányzott neki a nyolc közé jutáshoz. Fazekas Péter jutott a legtovább, ő könnyed játékkal az elődöntőig jutott, ahol Muszka Lóránd állította meg. Fazekas bronz-csatát is elvesztette végül, pedig a másodikban játszmában verte ellenfelét, a döntő szettben viszont alulmaradt.