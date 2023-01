Sosem könnyű a ligautolsó ellen játszani. A kiesés elől menekülő csapatok, amelyeknek minden egyes bajnoki győzelem egy-egy lélegzetvételt jelent, általában megnehezítik ellenfeleik dolgát. Különösen igaz ez a magyar NB I. most futó idényében, hiszen a sereghajtó Nyíregyháza bár szinte minden meccsén kikapott, de mindig meg tudta izzasztani a nála nagyobbakat – a Szolnok is „csak” 87–81-re tudott nyerni a Continental Arénában –, megsemmisítő vereséget pedig csak egyszer, a Sopron otthonában szenvedtek.

Abban a városban, ahol mai házigazdájuk, a Szolnoki Olajbányász ugyancsak óriási küzdelemre kényszerült a bajnokság legutóbbi, 15. fordulójában. Emlékezetes, a piros-feketék múlt szombaton már az első negyedben 21 pontos hátrányba kerültek Sopronban, ám lépésről lépésre haladva ledolgozták hátrányukat, a hajrában pedig fordítaniuk is sikerült.

Bár az a találkozó komoly mentális és fizikai igénybevételnek tette ki a szolnokiakat, a csapat játékosa, Rudner Gábor szerint még profitálhatnak is belőle a Nyíregyháza-meccsen.

– Azt gondolom, még erőt is adott nekünk az a siker, hiszen nagyon mélyről jöttünk fel. Ettől függetlenül nem számítunk könnyű mérkőzésre a Nyíregyháza ellen – fogalmazott az Olaj bedobója. – Mivel a szezon közben új edzőjük és új játékosaik is lettek, valamelyest rendezetlenebb játékra készülünk részükről – magyarázta Rudner Gábor, hozzátéve, ez egyáltalán nem jelent könnyebbséget, hiszen az ilyen stílusú csapatok ellen is nehéz védekezni.

Minthogy nem könnyíti meg a Tisza-partiak helyzetét az sem, hogy továbbra is sérült Pallai Tamás, Vincze Roland, Sebők András és Lukács Norbert, Jimmy Gavin szintúgy.

Az Olaj így majdhogynem kifogyott az U23-as korúakból. Ezt a hiányt épp a Nyíregyháza saját nevelésű játékosának, Mokánszki Máténak a leigazolásával kívánja orvosolni a Szolnok. A 2000-es születésű centerrel rövid távú, február végéig szóló szerződést kötött az Olaj a minap.

Mokánszki távozásán kívül a már említett nyírségi átalakulás részeként az észak-macedón Darko Radulovic vette át a vezetőedzői posztot Pethő Ákostól. Szerződtették az amerikai DeMarco Dickersont és Erik Copest, és visszatért a korábbi közönségkedvenc, a litván Rytis Pipiras is. A magyar magot a térdsérüléséből visszatért Bonifert Bendegúzzal erősítették. Szinte új csapat hát a Nyíregyháza, céljaik viszont aligha változtak az előző idényhez képest: egy évvel ezelőtt ugyanis meglepetésre 85–86-ra győzni tudtak a szolnoki Városi Sportcsarnokban.

A 16. forduló párosításai:

Szolnoki Olajbányász–Nyíregyháza, Falco KC–Sopron, Alba Fehérvár–Zalaegerszeg, Atomerőmű–Kaposvár, DEAC–Kecskemét, Budapesti Honvéd–Oroszlány, Körmend–Szeged.