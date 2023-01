– Hallani fogják! – ebben maradtunk Szőke Sándorral, a Jászkun Kendó Klub elnökével, amikor megbeszéltük, hogy hírportálunk meglátogatja szolnoki edzésüket, és arról érdeklődtünk, hogyan találjuk meg őket a Madách utcai Harmónia Háza behemót épületének megannyi terme között.

És valóban. A sportághoz használt fegyverek csattogása, és az el nem apadó csatakiáltások egyedi, és főleg hangos atmoszférát kölcsönöztek a dódzsó edzésének. Pedig a kendó nagyon is a csendről szól. De erről később.

Mi fán terem a kendó?

Bambuszon, természetesen. A szamuráj kardvívás legfőbb kelléke ugyanis a kardot helyettesítő bambuszkard, a sinai. Hajdanán valódi pengét használtak a japán harcművészetet űzők, ám veszélyessége miatt mára a sinaira tértek át. Ez ruganyos, ugyanakkor strapabíró eszköz. Meg kell hagyni, egy-egy tiszta találat hallatán csak úgy borsódzik az ember háta.

Ilyen kardja van a Jászkun Kendó Klub többi tagja mellett Garzsik Péternek is. A férfi egy éve csatlakozott a dódzsóhoz, döntését azóta sem bánta meg.

– Jó szellemiségű társaságba kerültem. Nagy előnye a kendónak, hogy itt nem az a cél, hogy fájdalmat okozzak a másiknak, ellenben kiváló a mozgáskultúra fejlesztésére. És hát lassan ötven évesen, fontos is, hogy karban tartsam magam

– magyarázta.

A valódi pengét helyettesítő bambuszkard, a sinai a kendósok legfőbb fegyvere

Fotós: Mészáros János

Fegyverzetük része még a bógu nevű védőpáncél, sisakjuk, a men, és a keleties harci ruhák. Ezeket felöltve a szolnoki kendósok épp úgy festenek, mint a népszerű szamuráj-filmek szereplői.

Maga a kendó lényege, hogy vágásokkal vagy döfésekkel találatot szerezzünk. Ehhez a kard első harmadával kell lesújtani a fix célpontokra, ezek a fej, torok, csukló és a törzs bizonyos részei. Ipponokra megy a harc, ám a tiszta találat önmagában nem elég, az egész mozdulatnak harmóniát, erőt kell sugároznia, ehhez hozzátartozik a dobbantás és a kiáltás is.

Nincs híján ezen képességeknek Lázár Tibor, aki 2021-ben és 2022-ben is harmadikként végzett az országos bajnokságon, dan alatti kategóriában. Mikor megérkezett a felkészülésre, egy szitakötős fejkendőt kötött fel.

– A szitakötő nem megy hátra!

– jelentette ki. Magyarázatul hozzátette, azért ez a jelképe, mert a kendó támadó sport, a védekezésnek jóval kisebb a szerepe. – Karate mellett kezdtem el kendózni – fejtette ki az egyébként hivatásos katona Tibor. – Úgy vélem, mindenkiben ott él a vele született harcos. A kendóban elő is lehet csalogatni – mondta.

Mára ért be a munka

Jász-Nagykun-Szolnok megyébe annak idején Erdélyből „importáltuk” a sportágat. Ez úgy történt, hogy a klub elnöke, Szőke Sándor szenszej karatéval töltött törökszentmiklósi diákévei után – már budapesti tanulmányai mellett – belefogott a kendóba 23 évvel ezelőtt. A szenszej később Csíkszeredára költözött, és az ottani kendótanára javaslatára hozta létre a szolnoki dódzsót, 2017-ben.

Mint Szőke Sándor elmondta, jelenleg 25-en kendóznak náluk rendszeresen. Az elmúlt években pedig már jelentős eredményeket értek el. – 2022-re ért be az a munka, amit az elmúlt öt évben elvégeztünk. A Hungária Kupa nevű nemzetközi nyílt versenyen, dan-fokozatok alatti kategóriában egy ezüstérmet szereztünk. Az országos egyéni bajnokságon szintén ebben a kategóriában, valamint a juniorok között is egy-egy ezüstérmet nyert a klub, van két válogatott kerettagunk is – sorolta.

„Összeszedi az embert”

Hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy valaki szamuráj kardvívóvá váljon, az gyakorlástól, elhivatottságtól is függ, de nagyjából öt-hat év szükséges, hogy valaki fegyverzetben is komfortosan tudjon kendózni. Persze, ha az a kérdés, mikor mondhatja valaki, hogy tud kendózni, a válasz egyszerű: soha – vallja Szőke Sándor. De szerinte ez is a sportág szépsége, hiszen egy életen át tartó gyakorlási lehetőséget kínál.

– Nem függ kortól, bármikor el lehet kezdeni, ugyanazt az élményt nyújtja mindenkinek. Javítja a tartást, a koordinációt. Állóképességet, erőt, gyorsaságot ad

– sorolta Szőke Sándor.

A harc mellett a csend is hozzátartozik a japán harcművészethez, amelynek szolnoki egyesületéhez kortól függetlenül bárki csatlakozhat

Fotós: Mészáros János

– Nagyon jól össze tudja szedni az embert. És nem csak fizikálisan, hiszen jókora adag mentális képességet is igényel – emelte ki. Példaként említette, hogy segít az indulatok kezelésében, indulatból ugyanis nem lehet vívni. Megtanítja azt is, hogy vívás közben miként erőltessük az akaratunkat a másikra, és amint vége a harcnak, hogyan engedjük el az agressziónkat. De azt is, hogy nincs minden azonnal. Végig kell járni az utat, ha szeretnék valamit elérni, azért dolgozni kell. – És ez a mentalitás átszivárog a mindennapi életbe is – tette hozzá a szenszej.

Az biztos, hogy fegyelemben nincs hiány a Jászkun Kendó Klubban. Az edzés ugyanis épp úgy ért véget, ahogy kezdődött: meghajlásokkal kísért, hosszú percekre nyúló csenddel.