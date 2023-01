A futballszeretete mellett nem babra ment a játék, hiszen 800 ezer forint volt a torma összdíjazása. A győztes együttesnek 500 ezer, a másodiknak 150 ezer, míg a harmadiknak 100 ezer forint ütötte a markát. Sőt a két döntős még egyéb elismerésben is részesült, erről is beszélt hírportálunknak a torna főszervezője, Ábrahám Csaba.

Az első helyezett gárda kvalifikálta magát a Socca Bajnokok Ligája regionális play-off döntőjébe, míg a második részt vehet a BL regionális play-off selejtezőben, és innen bejuthat az országos fináléba – tudatta velünk Ábrahám Csaba.

– Mindez mutatja, hogy jó a kapcsolatunk, a SOCCA Kispályás Magyar Labdarúgó Szabadidő Sportszövetséggel, amely nagyra értékeli rendezvényünket, amire Budapesttől–Debrecenig érkeztek csapatok. Arról nem beszélve, hogy a közönség is vevő a tornára, ezúttal is telt ház, több száz néző előtt játszottak a csapatok. Összegzésképpen, annyit, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a tornáról, ezért is szeretnénk jövőre folytatni Tiszafüreden.

A lebonyolításról annyit, hogy 2x10 perces meccseket játszottak az érdekeltek nagyrészt a jól ismert, 5+1-es teremfoci szabályai szerint, de 4x2 méteres kapukra. Szinte mindegyik összecsapás jó színvonalú volt, nagy harcot hozott. A fináléban az egri Fáraó Bútor FC 1–0-ra verte a jászberényi kötődésű Vasutas Club Söröző legénységét. Az utóbbiak között hatvani futballisták mellett a Jászfényszaru VSE soraiból Szabó Márton és Kerek Norbert is helyet kapott, sőt az utóbbi lett a torna gólkirálya hat találattal. Az együttest pedig a JVSE másodedzője, Baranyi László irányította. A harmadik helyet a vendéglátók részéről a Füred-Kő szerezte meg, miután 2–0-ra legyőzte a miskolci Nuno Baráti Kör gárdáját.

– Jó kis torna volt, ráadásul hazai pályán, sok szurkoló előtt, nagyszerű hangulatban játszhattunk – nyilatkozta hírportálunknak Tóth Tibor, a Füred-Kő játékosedzője.

– Csapatunk a Facultas Tiszafüredi VSE NB III.-as csapatára épült, csak jót mondhatok a fiúkról, nagyszerű hozzáállással játszottak, és érezték egymást a pályán. Ráadásul a kiváló teljesítményt nyújtó Tajti Bencét választották a torna legjobb kapusának. Nem sok hiányzott, ahhoz, hogy a döntőt játsszuk, az elődöntőben csak büntetőkkel kaptunk ki a későbbi győztes Fáraó Bútor FC-től. Büszkék vagyunk harmadik helyünkre, többek között olyan csapatokat előztünk meg, amelyek futsal játékosokra épültek. Hétfő estétől pedig már a nagy pályás bajnokság tavaszi évadjára fogunk készülni – tette hozzá Tóth Tibor.

Az 5. Tisza-tó-kupa végeredménye

1. Fáraó Bútor FC (Eger)

2. Vasutas Club Söröző (Jászberény)

3. Füred-Kő (Tiszafüred)

4. Nuno Baráti Kör (Miskolc)