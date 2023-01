Jó képességű csapatot győzött le első 2023-as edzőmérkőzésén a Szolnoki MÁV FC. Horváth Csaba együttese szombaton, a Tiszaligetben fogadta az NB III. Keleti csoportban negyedik helyen álló Körösladányt.

A szolnokiak támadásban és védekezésben is hatékonynak bizonyultak, sikerült több helyzetet is kialakítaniuk, amelyekből kettőt gólra is tudtak váltani.

Ráfért már a sikerélmény a Szolnokra, amely tavaly augusztus óta nem nyert meccset, és jelenleg kieső helyen áll az NB III. Közép csoportból.

Szolnoki MÁV FC–Körösladány MSK 2–0 (1–0)

Felkészülési mérkőzés, Szolnok, 100 néző.

Szolnoki MÁV: 1. félidő: Csáki – Kálmán L., Szabó R., Gohér – Iván M., Földi M., Pelles, Rokszin – Barna V., Tömösvári. 2. félidő: Csáki (Kocsis D., 60.) – Dudok, Kálmán L. (Prága, 70.), Kópis, Pinto – Tisza, Lengyel, Dósa – Antal G., Lukács R., Lakatos I. Vezetőedző: Horváth Csaba.Gólszerzők: Barna V. (30.), Lengyel (65.).