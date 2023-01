Harminc asztalon harminc sakktábla várta a Szolnoki Szakképzési Centrum aulájában Berebora Ferencet, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye nemzetközi sakknagymesterét. No meg harminc, többnyire ifjú sakknövendék, akik azért érkeztek, hogy játszhassanak egyet a mesterrel. Játszottak is, mindahányan eljöttek, méghozzá egyszerre, hiszen a egykoron a Mezőgépnél, később a Honvédnál játszó, magyar bajnoki címet szerző játékos emlékezőtehetsége révén három tucat felállást is képes egyidejűleg memorizálni.

Járta a mester az asztalokat, hullottak a bábuk, a gyerekek pedig tanulhattak és élményeket szerezhettek. Ez is volt a célja a Szolnoki Sakkegyesület tagtoborzó szimultánának.

– A nyolcvanas, kilencvenes években komoly sakkélet volt Szolnokon, NB I.-es csapatunk is volt. Ez sajnos idővel elkopott – mondta Radócz István, az egyesület elnöke. Ezért tavaly megalapították szervezetüket, és négy iskolába is elmentek, népszerűsíteni a sportágat. Az elnök szerint azért oda, mert a lemorzsolódás miatt ma már a gyerekeknél kell elkezdeni az építkezést.

– Megpróbáljuk összefogni a szolnoki sakkoktatást, és vinni a sportág hírét. Szerencsére még középiskolából is van érdeklődés. Nem csak csapatot, de közösséget is igyekszünk építeni, próbáljuk a szülőket, gyerekeket bevonni közös programokba – magyarázta az elnök. Kiemelte, a sakk révén fejlődik a gyerekek személyisége, logikája, tanulási eredménye is. Ezért is fontos, hogy az egyesületnek már 34-en tagjai, az edzéseiket hozzávetőlegesen hetvenen látogatják.

– A szolnoki sakk valamikor nívós volt. Azért is fogadtam el örömmel a meghívást, mert mindannyian azt szeretnénk, hogy visszanyerje régi fényét – mondta a tagtoborzáson Berebora Ferenc. A nemcsak játékosként de edzőként is tekintélyes sakkozó szerint jó lenne újból tömegsport jelleget adni a sakknak. – Szélesebb körben kell megismertetni a játékot, a szolnokihoz hasonló szimultánok jó megoldások lehetnek ehhez – vélekedett.