Megkezdi 2023-as menetelését a Szolnoki Röplabda Klub. Az NB I.-es gárda mindjárt egy csütörtökön 19 órakor kezdődő, hétközi mérkőzéssel veszi fel az új év ritmusát: a Tiszaligetben fogadják a bajnokságban negyedik helyen álló Dunaújváros csapatát.

– A Dunaújvárost több külföldi játékos erősíti. Nem titok: erősebb csapat az övék – mondta a mérkőzés előtt a Szolnok vezetőedzője. Gulyás Ferenc ugyanakkor hangsúlyozta, nem feltett kézzel futnak ki a parkettre a Duna-partiak ellen, már csak azért sem, mert az idegenbeli mérkőzésen is szoros csatában, 3:1-ra kaptak ki.

– Bízom benne, hogy a játékosaink odateszik magukat – tette hozzá. A szakvezető elmondása szerint idén is az NB I.-es tagság megőrzése a céljuk, amelyért leginkább a TF csapatával vívnak nagy harcot. Fontos az is – fűzte hozzá Gulyás Ferenc –, hogy a szolnoki fiúk fáradtabbak most a nagy terhelés miatt.

Mint többször írtuk, a Szolnoki RK nagycsapatának java része megegyezik az U20-as bajnokságban játszó együttessel. Márpedig utánpótlás szinten a Szolnok az elmúlt évek egyik legjobb csapatának bizonyult, rendre harcban vannak a minél előkelőbb pozíciókért. Emiatt a korosztályos bajnokság legalább olyan fontos, mint a felnőtt.

A férfi NB I.-ből újdonság, hogy szezon közben kizárták a Gamma együttesét, velük 2023-ban már nem játszik a Szolnok. Ellenben talpon van még a MAFC együttese, bár a csapat anyagi helyzete miatt profi játékosaik távoztak az új évre.