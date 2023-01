Csábi József, a Szolnoki MÁV és a magyar válogatott korábbi játékosa, edzője volt nemrég a Szoljon.hu podcastvendége. A szakember akkor részletesen beszélt a klub utánpótlásának helyzetéről. A fiatalok fejlődésének egyengetésével megbízott tréner elmondta, háromszázan fociznak most a MÁV-nál, a fiúknál az U7-től az U19-ig – az U18 kivételével – minden korcsoportban van csapatuk. Vagyis a klub a sportág fontos vidéki bázisa. Arról pedig hírportálunk már korábban is beszámolt, hogy a Szolnoki MÁV-ot tehetségközponttá minősítették, ami a második legmagasabb képzési szint.

Ebből kiindulva alkottunk körképet arról, hogyan állnak a megyeszékhely korosztályos csapatai az akadémiai korú, 14 és 19 év közötti U-bajnokságokban.

U14: ezüstéremért hajtanak

Második helyen zárta a 2022–23-as őszi idényt a MÁV az U14-esek között. A korosztály az MLSZ Országos Alap csoportjának keleti régiójában játszik. Antal Gábor fiataljai 13 mérkőzésen kereken harminc pontot gyűjtöttek, tíz győzelem mellé mindössze három vereséget szedtek össze. A korosztály így az eddig 31 pontot gyűjtő Szegeddel és a 29 egységet szerző Kecskeméttel áll nagy küzdelemben a dobogós helyekért. A bajnoki cím ugyanakkor távolinak tűnik, az Újpest százszázalékos mérleggel vezeti a ligát.

U15: elérhető a bajnoki cím

Az eggyel idősebbek között is az Újpest vezeti a Regionális Kiemelt Kelet bajnokságot, ám előnye itt már csak két pont. Méghozzá éppen a Szolnok előtt! A lila-fehérek eddig 34 pontot szereztek, míg a MÁV 32-t, vagyis a két csapat között kevesebb mint egy győzelemnyi különbség van. Elismerés illeti a szolnoki fiatalok védekezését, 13 forduló alatt ugyanis mindössze kilencszer tudták bevenni a kapujukat. Cserébe egyébként 37 gólt lőttek, ezekből 16-ot Lázók Károly Ruben egymaga vállalt, így ő a gól­lövőlistán is az előkelő harmadik helyen fejezte be az őszt.

U16: nagy harcban a dobogóért

Szintén a Regionális Kiemelt bajnokság keleti csoportjában játszik az U16-os szolnoki fiúcsapat. Nem is rosszul, hiszen a fiatalabbakkal együtt ők is dobogós helyről várhatják a tavaszi folytatást. A korcsoportjukban 13 mérkőzést követően 21 pontot szereztek, hat győzelem, három iksz és négy vereség a mérleg. Ezzel helyzetük korántsem biztos, hiszen üldözők garmadája fenyegeti dobogós pozíciójukat. Előre talán már nem érdemes tekintgetniük, hiszen a 36 ponttal vezető UDSE és a 34 pontos Eger fényévekre van. Ami viszont elérhető még, az a gólkirályi cím. Legalábbis, ha az ősszel 16 gólt termelő Finta Milán Sándor formája tavasszal is kitart.

U17: csak előre vezet az út

Igaz, hátra is, de arra már nem kellene elindulnia a szolnoki ifistáknak. Az U17-es generáció együttese ugyanis fél­távnál csak a Miskolcot és az Ikarust tudhatja maga mögött a 14 csapat részvételével zajló Regionális Kiemelt Kelet ligában. A Romanek János által edzett fiatalok előtt leginkább a góllövésben áll előrelépési lehetőség, mivel 13 meccsen mindössze tizenhétszer zörgették meg ellenfeleik hálóját.

U19: feljebb tudnak-e lépni?

Nagy meglepetés lenne, ha rontana a téli, negyedik helyén a csapat. A hatcsapatos bajnokságban ugyanis 14 összecsapást követően 23 pontjuk van, ami tetemes előny az ötödik, eddig hét egységet összehozó Városgazda és a hárompontos Jászberény előtt. A 26 ponttal előttük álló Cegléd ellenben nagyon is elkapható tavasszal. És ha a 33 ponttal vezető SZAC, vagy a 31 pontos Monor valamelyike visszaesne, akár az ő megelőzésük sem elképzelhetetlen.