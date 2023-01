Időrendbe foglalva, szombaton 17 órától a Jászberényi KSE a PHOENIX-MT Fót együttesét fogadja a Belvárosi Játékcsarnokban. A felek alapszakaszbeli első meccsét 87–81-re nyerte a JKSE az újonc Fót otthonában. Az október 2-i meccsen Velkey János tripláival a hajrában fordította meg az állást a berényi csapat.

Az más kérdés, hogy Velkey azóta már eligazolt Jászberényből, épp a szomszédvár Cegléd soraiba. A fótiak hét idegenbeli összecsapásukból kettőt nyertek meg, a BKG és a Nagykőrös otthonában. A JKSE viszont két találkozót veszített hazai környezetben, Kucsora Csabáék hallani sem akarnak egy újabb malőrről, tisztában vannak vele, hogy csak győzelemmel tudják megtartani hatodik helyüket, vagy előrelépni, hiszen a negyedik MAFC még látótávolságban van számukra. Egyértelmű, hogy az elmúlt évadban ezüstérmes JKSE-től csak a győzelem elfogadható a naptári év első bajnoki találkozóján.

A ceglédi legénység is szombaton, méghozzá 18.45-tól játszik, a TF-Budapest Kánai úti csarnokában. Az elmúlt esztendő utolsó meccsét elveszítette a Cegléd, igaz, az ellenfél a bajnokesélyes, listavezető NKA Pécs volt. Most egy látszólag könnyebb vetélytárs, a velük hasonló mutatóval álló fővárosi legénység vár Tóth Zoltánékra. Azt már a CKE technikai vezetőjétől, Farkas Ádámtól tudjuk, hogy a Glen Burns nevű amerikai kosarassal, aki egy meccset játszott színeikben, nem kötöttek szerződést. Más mindenki a fedélzeten, tudják, hogy újabb fontos mérkőzés vár rájuk, és szeretnék győzelemmel kezdeni az esztendőt a hat hazaijából hármat is elveszítő fővárosi gárda otthonában.

A 15. forduló párosításai:

Óbudai Kaszások–Veszprém Jászberény–sFót, TF-BP–Cegléd, NKA Pécs–Vasas Akadémia, PGK PRIMA Akadémia–DEAC U23, Nagykőrös–Pécsi VSK, Salgótarján–MAFC.