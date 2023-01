Noha a berényiek jó házigazdának bizonyultak – a Jászberényi SE versenyzőinek szülei szervezték meg a tornát, és biztosítottak kifogástalan ellátást az indulóknak –, azért a jégen nem voltak ilyen előzékenyek.

A hétvége során hét arany-, 19 ezüst- és tíz bronzérmet akaszthattak a JSE versenyző inek nyakába, vagyis összesen 36 medállal gazdagodott a rendező klub.

A berényi korisok között Földi Dávidnak remek hétvégéje volt, a fiúk F korcsoportjában minden távon – így összetettben is – nyert. Ugyanezen korcsoportban ráadásul klubtársa, Balogh Péter két második és egy hatodik hellyel az összetett verseny másodikjaként végzett. Minden távon és összetettben is második helyen végzett Hodos Bianka a lányok G korcsoportjában. Szintén dobogós volt minden távon a fiúk E korcsoportjában Boros Bence, így övé lett az összetett ezüst. A több országos csúcsot is tartó Gazsi Noémi nagy harcot vívott az összetett diadalért, ám három második hellyel végül az összetett versenyen is a pódium második fokára állhatott fel.

A JSE éremszerzői:

Hodos Bianka: 4 ezüst (három távon és összetettben)

Zelenák Laura: 1 ezüst (összetett)

Kecskés Zoé Izabella: 2 bronz (két távon)

Molnár Kata: 3 bronz (két távon és összetettben)

Marinka-Tóth Réka: 1 bronz (egy távon)

Földi Dávid: 4 arany (három távon és összetettben)

Balogh Péter Zsolt: 3 ezüst (két távon és összetettben)

György Mira: 1 ezüst (egy távon)

Boros Bence: 3 ezüst (két távon és összetettben), 1 bronz (egy távon)

Gazsi Noémi: 4 ezüst (három távon és összetettben)

Szabó Jázmin: 1 bronz (egy távon)