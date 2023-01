Tizenöt forduló után 15 győzelem áll a Martfű neve mellett a jászkunsági megye I.-ben – ennél kedvezőbb helyzetből nem várhatnák a február 18-ai folytatást. Elkényelmesedésnek azonban nyoma sincs Kardos Mihály csapatánál, a vezetőedzővel többek között erről is beszélgettünk.

– Hibátlanul vezetik a bajnokságot, ilyen eredményekben bíztak a szezon előtt?

– Nyilván nem az volt a célunk, hogy mindenképpen százszázalékosak legyünk. Az viszont igen, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból. Ezt a formát szeretnénk tartani a bajnokság végéig.

– Hogyan értékeli a csapat eddigi teljesítményét?

– Ilyen mutatókkal rendelkező félév után nem lenne helyes a negatívumokkal kezdeni. Ezért azt mondom, jól játszottunk, szépen teljesítettünk. Emellett persze vannak olyan elemei a játékunknak, amelyekben fejlődünk kellene. El kellene érnünk, hogy mérkőzésen belül is át tudjunk állni többféle játékrendszerre, és az átmenetekben is gyorsulnunk kellene.

– Mit lehet tudni a téli felkészülésükről?

– A programunk már megvan, január 9-én kezdjük a felkészülést. Hat edzőmérkőzést terveztünk be, ebből kettő hét közben lesz – ez kisebb nehézséget okozhat, illetve vannak pályagondjaink is, ezért elképzelhető, hogy albérletbe is költözünk majd.

– Milyen célokkal vágnak neki a tavaszi szezonnak?

– Továbbra is valljuk, hogy ha lehet, nyerjük meg a bajnokságot. Nem dől össze a világ, ha ez mégsem jön össze, de mindent meg fogunk tenni a siker érdekében. Tavasszal kilenc mérkőzést is idegenben fogunk játszani, ezek között ott lesz a Tiszaföldvár elleni összecsapás is, úgyhogy nem lesz egyszerű dolgunk. Ha már idáig eljutottunk, nyilván szeretnénk a szezon végén is ünnepelni. Ugyanakkor fontos hangsúlyoznom: még semmit sem nyertünk.

A Martfű őszi eredményei:

Martfű–Jászberény 7–0, Mezőtúr–Martfű 1–4, Martfű–Szajol 7–1, Rákóczifalva–Martfű 1–3, Martfű–Tiszaföldvár 1–0, KuTE–Martfű 2–4, Martfű–Jászfényszaru 4–1, Martfű–Tószeg 4–1, Kunhegyes–Martfű 0–6, Martfű–Törökszentmiklós 1–0, Martfű–Cserkeszőlő 8–1, Martfű–Kenderes 7–2, Kisújszállás–Martfű 0–1, Martfű–Jászárokszállás 5–0, Jánoshida–Martfű 0–6. R. R.