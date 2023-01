Közel egy hónapon át tartott a 2023-as dartsvilágbajnokság Londonban, amelyen végül a negyedik helyen kiemelt Michael Smith nyert a torna történetében először. A fináléban 7:4-re az egyik nagy esélyest, Michael van Gerwent győzte le, de rengeteg izgalmat és meglepetést hozott önmagában az esemény.

– Szoros vb-t láthattunk, több fiatal feltörekvő játékost is megcsodálhattunk, illetve volt, hogy kabaréba illő jelenetek is adódtak – gondolt Gerwyn Price fejhallgatós játékára Kovács István. – Számomra a legnagyobb meglepetés a 25. kiemelt, Gabriel Clemens játéka volt, aki végül az elődöntőben búcsúzott a későbbi győztes ellen. Előzetesen a fináléban én van Gerwen sikerére számítottam, hiszen végig magabiztos teljesítményt nyújtott a tornán, viszont Smith remek játékot hozott a döntőben, ráadásul kilencnyilast is dobott, ami elbizonytalaníthatta holland ellenfelét.

Pedig ezen a versenyen rendkívül fontos szerepe van a mentális erőnek, sokszor ez meccseket, vagy tornákat dönthet el.

– Én is próbálom hangsúlyozni edzőként a versenyzőknek, hogy az a legfontosabb, hogy csak magukkal törődjenek, az ellenfél eredményét majd bemondja a szpíker, azonban nem egyszerű kizárni a külső tényezőket. Pláne nem egy világbajnokságon, ahol óriási a tömeg a lelátón, ráadásul a tét is hatalmas. Úgy gondolom, hogy a legjobb 20 versenyző között az dönt, hogy ki van ott fejben jobban. – mondta Kovács István.

Michael van Gerwen első mérkőzése után például arra hivatkozott, hogy ellenfelei sokszor annyira félnek tőle, hogy neki nem is kell jól teljesítenie ahhoz, hogy nyerjen. Ugyanakkor ez lehet előny is, hiszen a papírforma szerint gyengébb játékosok az „esélytelenek nyugalmával” játszhatnak, ami rengeteg terhet vesz le a vállukról, így sokkal higgadtabban dobhatnak.

Üde színfoltja volt a tornának Josh Rock, aki nem kiemeltként a legjobb 16-ig jutott, ráadásul mindezt 21 évesen, ami ebben a sportágban rendkívül fiatalnak számít, hiszen Raymond van Barneveld például 55 évesen állt a tábla elé a vb-n.

Érdekesség, hogy az északír játékost, ugyanaz a sportszergyártó cég, a Mission Darts támogatja, mint Kovács Tamarát. A szolnoki versenyző esetében ez a szponzoráció főleg felszerelésekben – mez, tábla, egyéni nyilak – valósul meg, ám ez is óriási segítség számára.

Kovács István a szolnoki dartosok helyzetéről is beszámolt, ahol főleg az utánpótlás-játékosok fejlesztésére helyezik a hangsúlyt.

– Nagy tehetségnek tartom Szabó Benedeket, akiben hatalmas potenciál van, tavaly például második lett a serdülő bajnokságban. Turai Krisztina készül az ifjúsági Európa-bajnokságra, ahol egyéniben és párosban – immár nem Kovács Tamarával az oldalán, hiszen ő „kinőtte” ezt a korosztályt – is esélyesként indul, illetve decemberben lesz a WDF szervezésében a Lakeside világbajnokság döntője, amire egy hónapja vívta ki a kvalifikációt. Kovács Tamara az U23-as bajnokságban indul, az első fordulót most hétvégén rendezik és jó esélyei vannak a győzelemre. Amennyiben a WDF megszervezi idén az U21-es korcsoportban a világkupát, abban az esetben ez lesz Tamarának a legnagyobb versenye 2023-ban, azonban erről még nincs hivatalos információ, hogy megrendezik-e az eseményt. – zárta gondolatait az ifjúsági szövetségi kapitány.