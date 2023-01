A klub honlapján jelentette be, hogy öt év után eligazol a csapatból Szőllősi Ferenc, aki a Heves megyei első osztályban játszó Füzesabonyban folytatja pályafutását. Szőllősi összesen 150 mérkőzésen 27 gólt lőtt a jászságiak színeiben. Az ex-kapitánnyal együtt a Füzesabonyhoz szerződött az NB I.-es rutinnal rendelkező, most ősszel sérüléssel bajlódó Fejes János is.

A mostani távozókkal együtt immár kilencre nőtt a csapatot télvíz idején elhagyók száma.

Eddig Remili Mohamed, Horváth Attila, Maxim Perevuznik, Sárossy Dániel, Lami Bálint, Mertse Ábel és Varjas László hagyta el a JFC-t. Újabb érkezőkről egyelőre nem adott hírt a klub.