Távozott az NB III.-as Jászberényi FC vezetőedzői posztjáról Lakatos Béla – tudta meg hírportálunk. A felek kedden állapodtak meg arról, hogy külön utakon folytatják, mivel nem jutottak közös nevezőre a csapat megerősítése kapcsán.

– Nagyon elégedettek voltunk Lakatos Béla munkájával. Nagyon jó, felkészült edző. Ő azonban más irányból közelítette meg a csapatot, erősebb játékoskeretet szeretett volna – közölte a klub elnöke.

Gottdiener Lajos azt mondta, a tréner négy-öt posztra is meghatározó játékos szerződtetését sürgette, ám erre nincs lehetőség.

– Más irányba indultunk el néhány éve, és szeretnénk tudatosak maradni. Az a célunk, hogy jászberényi fiatalokból építsük fel a keretet, és ezen a téren jó úton haladunk. Ha emiatt kiesünk az NB III.-ból, hát kiesünk. Majd visszajutunk. A csapat 20 játékosában 15 már most is helyi fiatal, ezt tartjuk szem előtt – mondta a klubvezető. Hozzátette, az edzőváltás nem befolyásolja a csapat téli felkészülését, azok jelenleg is rendben zajlanak. Az új edző személye még nem ismert, de reményeik szerint egy héten belül megtalálják Lakatos utódját.

Mint korábban megírtuk, a Jászberény négy játékosától is elköszönt az őszi szezon végeztével. Az NB I.-es tapasztalattal rendelkező Remili Mohamed, és Horváth Attila mellett Sárossy Dániel és Maxim Perevuznik sem tartozik már a JFC kötelékébe.

A Jászberényi FC-t korábban játékosként is erősítő Lakatos Béla tavaly augusztusban vette át a csapat irányítását. Az NB III. Keleti csoportban szereplő gárda akkor négy forduló után egy ponttal a 19. helyen állt a bajnokságban. Lakatos összesen 16 mérkőzésen vezette a jászsági gárdát, ezalatt négy győzelem, három döntetlen és kilenc vereséget volt a mérleg.

A 38 fordulós bajnokságban 20 fordulót követően a Jászberény 16 ponttal a 18. pozíciót foglalja el a tabellán, jelenleg 8 pontos hátrányban van a 16. már bentmaradó helyen álló Kisvárda II.-től.