Az utolsó előtti helyről várja a tavaszi szezont a Szajol, ennek ellenére bizakodva várja a folytatást. Donkó Krisztián, aki ősszel még játékos-edzőként szerepelt az együttesnél, mentális nehézségekről beszélt a gárda kapcsán, melyet igyekeznek új játékosokkal és egy új edzővel, Balogh Pállal kiküszöbölni a bajnokság második felére.

– Milyen célkitűzéseik voltak a szezon előtt?

– Szerettünk volna az első nyolcban végezni, sajnos ez azonban nem sikerült, és most a kiesés elől kell menekülnünk.

– Hogyan értékeli az őszi teljesítményt?

– Sajnos sok hibát vétettünk a félév során, buta gólokat kaptunk, amelyek mentálisan is megviselték a csapatot és ezáltal belekerültünk egy rossz sorozatba. Az első meccsen például meccslabdánk volt a jelenlegi negyedik KuTe ellen, amelyet nem tudtunk értékesíteni. Az ehhez hasonló apróságokon múlt, hogy most a tabella végén vagyunk. Létszámbeli hiányosságaink is voltak, sérülések is közbe szóltak, illetve volt, olyan, aki misszióba kiment fél évre, így sokszor ifistákkal álltunk fel.

– Mit lehet tudni a felkészülésről?

– Január 16-án, már az új edzővel, Balogh Pállal kezdjük az edzéseket. Előreláthatólag 4-5 felkészülési meccsünk lesz, ezeknek a pontos programja később derül ki. Lesz legalább 5-6 új játékosunk is, akikkel majd erősíteni tudunk a csapaton.

– Milyen célokkal várják a tavaszi szezont?

– Elsősorban természetesen a bennmaradást szeretnénk kiharcolni. Szeretnénk több meccset megnyerni, ebben segítségünkre lesznek majd az új játékosok is.

A Szajol őszi eredményei:

KuTe–Szajol 3–3, Szajol–Jászfényszaru 1–3, Martfű–Szajol 7–1, Szajol–Kunhegyes 2–3, Törökszentmiklós–Szajol 1–0, Szajol–Cserkeszőlő 2–2, Kenderes–Szajol 7–2, Szajol–Kisújszállás 2–7, Jászárokszállás–Szajol 4–1, Szajol–Jánoshida 3–8, Jászberény II.–Szajol 2–3, Szajol–Mezőtúr 0–2, Tószeg–Szajol 3–1, Rákóczifalva–Szajol 1–0, Szajol–Tiszaföldvár 2–10