– Az edzőmeccsek alapján a 4–5. hely volt a célkitűzésünk a szezon előtt, ehelyett most az utolsó előtti helyen állunk – kezdte értékelését Lajos Tibor, az Abádszalók edzője.

– Az első mérkőzésen három játékosunkat állították ki, és még kettő megsérült szinte az egész első félévre. Ezt követően lettek volna nyerhető mérkőzéseink, de több meghatározó játékosom is hiányzott, ezt pedig nem bírtuk el.

Fiatalokkal kellett tehát feltölteni a keretet, ám a folyamatos vereségek rontották a csapat morálját, frusztráltak lettek a játékosok, ami megmutatkozott az eredményeken is.

Nem javított az Abádszalók helyzetén az sem, hogy az öntözőrendszer kiépítése miatt idegenben kellett lejátszania az összes meccsét – papíron a Kunmadaras elleni találkozón hazai pályán szerepeltek a szalókiak, de azt is a tiszafüredi műfüves pályán játszották –. Apropó műfű, a csapat a munkahelyi és iskolai elfoglaltságok miatt csak egyszer tudott edzeni a héten (akkor is kispályás műfüvön sok esetben), így Lajos Tibor együttese számára nem is volt leállás, hiszen az ünnepi időszakban legalább többször össze tudott jönni a keret a gyakorlásokra.

Előreláthatólag 4-5 felkészülési mérkőzést játszik majd az együttes, és 1-2 érkezővel bővül a gárda a téli időszakban.

– Kulcsfontosságú lesz az első 3-4 meccs tavasszal, hiszen, ha bekerülünk egy jó szériába, akkor fényesen sikerülhet a szereplés. Nem mondtam le, arról, hogy akár 4-5 helyet is javítsunk a bajnokság második felében, ehhez viszont nagyon jó teljesítmény kell.

Az Abádszalók őszi eredményei: Túrkeve–Abádszalók 4–2, Lurkó Focimánia–Abádszalók 2–0, Jászboldogháza–Abádszalók 1–0, Tiszagyenda–Abádszalók 3–1, Abádszalók–Kunmadaras 5–6, Jászjákóhalma–Abádszalók 2–1, Jászapáti–Abádszalók 3–1, Tiszajenő–Abádszalók 2–1, Tiszaszentimre–Abádszalók 1–2, Fegyvernek–Abádszalók 2–2, Tiszaföldvár II.–Abádszalók 5–1