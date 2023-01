Az előző kiírásban még a megyei II. osztály középmezőnyében szerepelt a Lurkó Focimánia, idén pedig a tabella élén állnak a szolnokiak. Balázs Béla, a csapat edzője értékelte az idei szezont.

– Milyen célkitűzéseik voltak a szezont megelőzően?

– Elsősorban a feljutást érő helyek valamelyikét szerettük volna elérni. Az, hogy most az első helyen állunk, egy remek eredmény, de nem ez volt a fő célunk. Szerencsére jól tudtam igazolni a nyáron, és olyan játékosok érkeztek, akik jól beilleszkedtek a csapatba. A srácok szeretnek itt lenni, jól érzik magukat ebben a közösségben, illetve közösen szeretnék elérni az általunk kitűzött célokat is.

– Hogyan értékeli az őszi idényt?

– Nagyon rosszul indult, hiszen az első négy meccsből hármat is elveszítettünk. Későn állt össze a csapat, illetve a játékrendszerünk is később alakult ki. Az ötödik mérkőzésünktől kezdve rendbe tettük magunkat, mind felfogásban, mind játékban és ennek pedig meg is lett az eredménye, hiszen az élen állunk jelenleg, amellyel némileg túl is teljesítettük a célkitűzésünket. Ugyanakkor van bennem hiányérzet, mert pár ponttal többet kellett volna szereznünk a jelenleginél.

– Mit lehet tudni a felkészülésről?

– Január 21-én volt az első összejövetelünk, viszont az első komolyabb edzésünk 25-én lesz majd. A hétvégén azonban már edzőmeccset játszunk, január 29-én, 14 órától a Szolnok Fanatic ellen. Ezt követően a Tiszakécske U19-es csapata vár ránk február 4-én, négy nappal később pedig a Tószeggel találkozunk. Február 11-én a Szolnoki MÁV U17-es együttesével csapunk majd össze, február 15-én pedig ismét Tiszakécskére látogatunk, hogy megmérkőzzünk az U19-es csapattal. Február 18-án a Szolnoki MÁV U19-esei, 22-én pedig a Törökszentmiklós U19-esei lesz az ellenfelünk. Az utolsó két edzőmeccsünket a Jászberény U19-es együttesével játsszuk, először február 26-án, majd március 5-én vendégeskedünk Jászberényben. Négy oka van annak, hogy elsősorban utánpótláscsapatokkal játszunk, egyrészt ezek az együttesek gyors, pörgős játékot játszanak, és szeretném, ha a játékosaim is gyorsabban hoznának döntéseket a pályán. Másrészt én nem szoktam olyan csapatok ellen felkészülési meccset szervezni, amellyel egy bajnokságban szereplünk, harmadrészt némileg kényszerhelyzetben is vagyunk, hiszen a megyei I. osztály korábban kezdődik, mint a miénk, így az ottani együttesekkel nem tudunk már játszani. Végül pedig spórolási szempontból olyan ellenfeleket kerestünk, amelyek rendelkeznek saját műfüves pályával.

– Mi várható a tavaszi szezonban?

– Távozónk nem lesz, ellenben legalább öt új játékos érkezik majd hozzánk valószínűleg a tavaszi idényre. Szeretnénk megtartani a jelenlegi pozíciónkat a tabellán, de nem minden áron, nem akarunk erre rágörcsölni. Ahogy már említettem, az elsődleges célunk a feljutás kiharcolása, ha ez nem jelent bajnoki címet, akkor sem leszünk elégedetlenek. Az előző idényhez képest fejlődtünk a helyzetkihasználásban, viszont nem szeretnék „vízilabda meccseket” játszani, ehhez a védekezésünket stabilizálnunk kell.

A Lurkó Focimánia őszi eredményei:

Tiszajenő–Lurkó Focimánia 3–1, Lurkó Focimánia–Abádszalók 2–0, Tiszaszentimre–Lurkó Focimánia 2–1, Lurkó Focimánia–Fegyvernek 1–3, Tiszaföldvár II.–Lurkó Focimánia 3–8, Lurkó Focimánia–Túrkeve 5–0, Jászboldogháza–Lurkó Focimánia 2–2, Lurkó Focimánia–Tiszagyenda 3–2, Lurkó Focimánia–Kunmadaras 3–0, Jászjákóhalma–Lurkó Focimánia 2–3, Lurkó Focimánia–Jászapáti 7–4.