Kedd este 18 órától a Szolnoki MÁV a Törökszentmiklóssal csapott össze edzőmeccs keretein belül a tiszaligeti műfüves pályán. A szolnokiak az első hatvan percben főleg fiatalokkal teletűzdelt együttessel játszottak, kivételt képezett ez alól Gohér Gergő, aki rutinjával igyekezett segíteni ifjabb társainak. Ahogy a meccs nagy részében, úgy az első félidőben is, főleg a MÁV dominált, a Törökszentmiklós viszont kevés helyzetével jól sáfárkodott, így kétszer is vezetett az első játékrészben, viszont mindkétszer egyenlíteni tudott rövid időn belül Horváth Csaba együttese.

A fordulást követően a miklósiak harmadjára is magukhoz vették az előnyt, melyet ezúttal sokáig tartani is tudtak. A mérkőzés 60. percében aztán sort cserélt a MÁV, egyedül a 30. percben becserélt Rokszin Ádám maradt a pályán. Ez pedig fordulópont volt a találkozón, hiszen a fáradó Törökszentmiklóson könnyen átjutott az utolsó húsz percben a MÁV, és hatszor is betalált, így pedig kialakította a 8–3-as végeredményt. A Szolnoki MÁV legeredményesebb játékosa Tömösvári Bálint volt, aki a Martfű elleni dupláját követően ezúttal triplázott. A Törökszentmiklós helytállt a találkozó nagy részében, ám szűkebb kerete miatt nem bírta erővel a véghajrát.

Szolnoki MÁV–Törökszentmiklós 8–3 (2–2)

Gólszerzők: Kanálos (18.), Pelles (35.), Rokszin (70., 78.), Tömösvári (79., 85., 90.), Lakatos I. (80.) ill. Ladányi (17.), Kiss Cs. (25.) Kada (48.) K.L.