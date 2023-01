Régiórangadóra várja az érdeklődőket pénteken 18.30-kor a szolnoki Tiszavirág Aréna. A Ceglédi KE otthonául szolgáló csarnokban térségünk két másodosztályú együttese csap össze: a ceglédiek a Jászberényt fogadják.

A két gárda formájára leginkább az „ingadozó” kifejezés illik. A pályaválasztó, a bajnokságban tizedik helyen álló Pest megyeiek a TF otthonában vereséggel kezdték az évet, utána megverték a Nagykőröst, és közel álltak a bravúrhoz a Pécsi VSK vendégeként, végül három ponttal (93–90) kikaptak. Utóbbi két mérkőzés mindenképpen bizakodásra ad okot.

A tabellán hatodik Jászberényi KSE a Ceglédhez hasonlóan PVSK-val játszott legutóbb, ám a tavaly még feljutásra hajtó berényiek simán (83–66) kikaptak Pécsett, holott az azt megelőz fordulóban 24 ponttal lesimázták a Fótot (97–73). Javítaniuk kell, tudja ezt a JKSE csapatkapitánya, Olasz Ádám is, aki elmondta, felkészülten utaznak Szolnokra.

– Átnéztük, kivideóztuk a Cegléd játékát. Érdemes a szemünk előtt tartani, hogy a Cegléd jó csapat, azt gondolom, hogy a játékosállományuk erőssége alapján nem ott lenne a helyük a tabellán, ahol most vannak, ráadásul erősíteni is tudtak. De ettől függetlenül is jól akarunk játszani, és mindenképpen győzni szeretnénk – mondta Olasz Ádám.

A két csapat tavaly októberben, az ötödik fordulóban találkozott, akkor a hazai pályán játszó Jászberény 89–79-re nyert, van tehát miért revansot venni a Ceglédnek.

Sérülés és betegség szerencsére egyik csapatot sem hátráltatja, mindkét oldalon mindenki hadra fogható. Aki pedig biztosan extra motivációval lép majd a parkettre, az Velkey János: az irányító most télen éppen Jászberényből igazolt Ceglédre.

Az NB I. B Piros csoport 18. fordulójának párosításai: Cegléd–Jászberény, Óbudai Kaszások–Fót, Salgótarján–TF-BP, Veszprém–Nagykőrös, Vasas Akadémia–Pécsi VSK, MAFC–DEAC U23, NKA Pécs–BKG PRIMA Akadémia.