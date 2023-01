Nagy a mozgolódás a Véső úti futófolyosón. Mikor a minap kilátogattunk, akkor is népes csoportokban tréningeztek a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola és a Szolnoki MÁV SE atlétái. Kicsik, nagyok egymás mellett. Előbbiek szaporán kapkodták lábaikat – egyszer talán a mai nagyok nyomdokaiba lépnek? –, míg a felnőttek már javában szaggatták a rekortánt.

Jó okuk van erre.

Bár a sportágak egy részénél még tart a téli alapozás, a szolnoki atléták már a jövő héten megkezdik a versenyzést, hiszen elkezdődik a fedett pályás szezon.

Ami ráadásul idén különös súllyal vétetik latba, hiszen hét hónap múlva Budapesten tartják a világbajnokságot. Több szolnoki atléta is eséllyel pályázik a részvételre, a magyar szövetség pedig már most figyeli, kire számíthatnak az augusztusi, hazai rendezésű világversenyen.

Kocsis Luca, a MÁV SE rövidtávfutója a tavalyi remek idény után 2023-ban is nagyot mehet

Fotós: Nagy Balázs

Nagyon jó formát mutat Kocsis Luca. A tavaly korosztályos és felnőtt mezőnyben is bizonyító sprinter egy hét múlva már rajtgép mögé áll a nyíregyházi nyílt versenyen, és a február 18-19-ei országos bajnokságig rendre versenyezni is fog, U20-as és felnőtt viadalokon egyaránt. Mint edzője, Varga Ádám elmondta, távlati célokban gondolkodnak. A világbajnokságon ugyanis szabad kártyás lesz a magyar sprintváltó, amelynek az egyik helyére jó eséllyel pályázik Luca. A későbbiekben ez a most még nagyon fiatal négyes képes lehet megjavítani 43,50-43,70 másodperc környékére az országos csúcsot. Ezzel pedig a 2026-os Európa-bajnokságon már dobogóra is lehet állni – fejtette ki a szakember.

Közelebbi Eb-részvételre persze most is van esély.

Egész pontosan a március 2-a és 5-e közötti isztambuli kontinensviadalra válthat jegyet a szolnoki Pázmándi Dominik.

A távolugrónak ehhez nyolc méter fölé kellene repülnie. A szakosztály vezetője, Ecseki Tibor szerint ezt is várják tőle, már csak azért is, mert azzal meg tudná alapozni az ütőképes nyári szezont. Dominik a sprintszámokban is favorit, ha egészséges, 60 méteren dobogóra állhat a fedett pályás ob-n.

Ob-döntős esélyei vannak a rutinos Sipos Jánosnak is. A korábbi években egyéniben és váltóban is magyar bajnoki címeket szerző rövidtávfutónak a 60 méteres és a 200 méteres távokon lesz jelenése a téli versenyeken.

Bokatörés után egyéni csúcs: ez a terve a 18 éves sprinter-ugró Szabó Dánielnek, aki felépülve sérüléséből hatvan síkon a felnőtt ob-re is kvalifikálna

Fotós: Nagy Balázs

A korosztályosok között a 400 gátas Ecseri Angéla révén 200 síkon és 400 síkon az ifjúságiak között reménykedhetünk szolnoki sikerekben a télen. A férfi mezőnyben a magasugró Tóth Gergely szállíthatja a szolnoki eredményeket, ő ifi-címét igyekszik megvédeni a juniorok között.

És ha már magasugrás: az előző szezonban bokasérüléssel küszködő Keszthelyi Lucától idén már junior bajnoki címet remél a szakvezetés. Ecseki Tibor szerint Luca átviheti a 180 centiméteres magasságot is, de akár a 185 is meglehet. Utóbbi esetben lenne miért aggódnia a világbajnoki szabad kártyára hajtó hazai riválisoknak.