Összesen tizenhárom „magyar bajnoki cím” repült el januárban a Dél-Afrikai Köztársaságba. Az afrikai ország Potchefstroom nevű településén edzőtáborozik ugyanis a Szolnok hétszeres magyar bajnok, U23-as Európa-bajnok magyar csúcstartója Rivasz-Tóth Norbert, valamint hatszoros ob-győztes, Eb-negyedik Szilágyi Réka, aki korábban szintén a megyeszékhely színeiben versenyzett.

Varga Lőrinc tanítványai jól haladnak a felkészüléssel, ami biztató fél évvel a budapesti világbajnokság előtt, amelyre mindkét dobónak komoly sansza van kijutni.

– Egyre jobb formában vannak a versenyzőim. Nagyon sokat dolgoznak, rengeteget edzenek. Szépen alakul a technikai munka, jelenleg a dobások tökéletesítésén dolgozunk – fogalmazott dobók edzője. Varga Lőrinc a honi szövetség honlapjának kiemelte a dél-afrikai edzőtábor fontos része a felkészülésnek.

Mint mondta, élnek a modern technika lehetőségeivel, hiszen a kemény edzéseken túl ilyenkor rendszeresen videóznak, a dobásokat pedig kielemezik. Szólt arról is, a körülmények tökéletesek, mint ahogy az időjárás is, ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kiváló mennyiségi és minőségi munkát tudjanak végezni, és a regenerációra is nagy hangsúlyt fektetnek.

Hozzátette, a helybeliek mindent megtesznek, hogy a felkészülés zavartalan legyen és, csak az edzésekre kelljen koncentrálni. A „szolnoki misszió” február 2-áig marad Afrikában. Addig is folytatják a munkát, és igyekeznek kihozni a maximumot az ott eltöltött időből.

Erre szükség is van, hiszen a nemzetközi szövetség brutálisan magas kvalifikációs szinteket határozott meg a 2023-as vb-re: mindkét hajítónak mintegy másfél méterrel kéne megjavítania egyéni csúcsát a vb-szinthez. Kijutni persze nem csak a 85,20, valamint a 63,80 méteres szintek megdobásával lehet, hanem ranglistás helyek alapján, illetve szabad kártyával is. Vagyis ha jól versenyeznek a szabadtéri szezonban, jó eséllyel vb-jegyet váltanak.