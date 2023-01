Rájátszás! – ezt sikerült sikerült kivívnia a magyar csapatnak a napokban véget ért férfi U17-es Európa-bajnokság maribori selejtezőjének bronzmeccsén, amikor az Izrael elleni utolsó nyerőt is beütötték. A magyar fiúk ezzel a bronzéremmel ugyanis biztosították részvételüket az Eb-kijutásért folyó harc második körében, amelyet előkelő helyezésüknek köszönhetően előnyös helyzetből várhatnak.

A csapat szövetségi edzője az a Bodonyi Ákos, aki nem mellesleg a Szolnoki Sportcentrum röplabda szakosztályának trénere is. A szakember a torna után úgy értékelt, büszke a csapatára. Mint mondta, igyekeztek a legütőképesebb szerkezetet megtalálni ehhez a kerethez, és ez sikerült is, de látják azt is, miben kell még fejlődniük, hogy előrébb lépjen a játékuk. Ezzel együtt is fantasztikus utazás ért véget – fogalmazott. Az „utazásnak" szerencsére csak a szlovéniai szakasza fejeződött be. Hiszen röpiseink így tovább mehettek a második selejtező körbe, amelyet április 20. és 23 között tartanak majd, később kijelölendő helyszínen.

Visszatérve a maribori versenyre, Bodonyi Ákos úgy véli, méltán lehetünk büszkék a sportolókra, akik remek hozzáállással játszottak. – A csapat motivált volt, megtalálták a "szellemi doppingot" – fejtette ki a szakvezető. Szerinte komoly fegyvertény volt a jó erőkből álló cseh válogatott 3:2-es legyőzése az első mérkőzésen, az a siker alapozta meg későbbi szereplésüket. Miután a horvátokat szintén öt szettben verték meg, az osztrákok elleni, 3:0-ra elvesztett találkozóra már nem tudtak annyi energiát mozgósítani a fiúk. És ugyan a döntőbe jutásért Szlovéniától is kikaptak (3:0), de mentálisan ezen a mérkőzésen is jó volt a csapat. – Megtalálták magukban a tüzet – mondta erről Bodonyi Ákos. Talán ezért is: az Izrael elleni bronzmeccs már felszabadult örömjátékot, és 3:1-es győzelmet hozott magyar részről.

A szolnoki edző a tornáról úgy összegzett, óriási múlttal rendelkező együtteseket sikerült megszorongatni, illetve megverni, mostani teljesítményüket kell tovább vinniük, finomhangolniuk. Hozzátette azt is, a harmadik helyezés nem pusztán önmagáért fontos, de azért is, mert a második – már Eb-kijutásért zajló – fordulóban így egy erős ellenfél mellé két gyengébbet kapnak. A kontinensviadalra egyébként a négyesből csak egy csapat juthat ki, vagyis újabb bravúrra lesz szükségük a részvételhez. És hogy ez meglehet-e?

– Kisebb a valószínűsége, reálisan nézve várhatóan nem mi leszünk az esélyesek. De Marokkót sem várta senki négy közé a foci-vb. Marokkó mégis elődöntős volt – mondta a tréner, hozzáfűzve, ha az egy, feljebb rangsorolt csapatot le tudnák győzni, onnan már csak a papírformát kellene érvényesíteniük, vagyis a vállalkozás nem lehetetlen.

Kérdeztük a szakembert arról is, a későbbiekben szolnoki játékosok kaphatnak-e meghívót a korosztály nemzeti csapatába. – Tizenegy éve dolgozom itt, és eddig nem volt ilyen, mint most, hogy sem Szolnokról, sem Kecskemétről – a térség két nagy bázisáról – nem volt senki a válogatottban. A 2008-as születésű, U15-ös korosztályunkban több ígéretes tehetségünk is van. Látok esélyt rá, hogy a jövőben szolnoki fiatalokat is beépítsünk a csapatba, Bede Gáborral, a csoport vezetőedzőjével azért is dolgozunk, hogy ez megtörténjen.

Az U17-es csapat selejtező mérkőzései:

Csoportmérkőzések: Magyarország–Csehország 3:2, Magyarország–Horvátország 3:2, Magyarország–Ausztria 0:3. A csoport végeredménye: 1. Ausztria 3 győzelem/9 pont (9:1-es szettarány), 2. Magyarország 2/4 (6:7), 3. Csehország 1/4 (5:6), 4. Horvátország 1 (3:9)

Elődöntő: Szlovénia–Magyarország 3:0

Harmadik helyért: Magyarország–Izrael 3:1