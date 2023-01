Mielőtt a játékosokról beszélnénk, Székely Norbert első számú segítője, Cziczás László, aki egykoron a bajnok és kupagyőztes Szolnoki Olaj KK csapatkapitánya volt, most a Győr női csapatának edzője. Játékosok közül Mérész Beatrix nem szolnoki, hanem kecskeméti nevelés, de édesapja Mérész Tamás az Olajbányász játékosa volt és felnőtt válogatottban is szerepelt, édesanyja Krasznai Krisztina pedig a Szolnoki MÁV-MTE NB I.-es együttesében is éveket játszott.

Ellenben a 23 éves Kányási Veronika, a Szolnoki Sportiskola soraiban nevelkedett, és immár öt esztendeje a honi bajnokságban és az Euroligában menetelő DVTK játékosa. A Szolnoki Sportcentrum-SI női kosárlabda szakágának vezetője, Tóth Viktor volt Kányási Veronika nevelőedzője.

– Nagyon örülök, hogy ilyen jól megy a játék Verának, aki szerencsére végleg befutott. Jó helyen van Diósgyőrött, Völgyi Péter vezetőedző keze alatt. Tudom, hogy rengeteget dolgozik, de sokat is fejlődött az utóbbi időben. Egy-két éve még problémái voltak a dobásokkal, most már az is rendben van, hiszen meccseket dönt el mostanság. Természetesen teljesen jogos, hogy ismét meghívott kapott a válogatottba, és remélem, hogy társaival együtt ki tudják harcolni az Eb részvételt – mondta hírportálunknak a szakember.

Ahhoz, hogy a mieink ott legyenek az idei szlovén–izraeli közös rendezésű kontinens viadalon, előbb február 9-én Izlandot, majd rá három napra a román csapatot is le kell győzniük, egyaránt Miskolcon, a DVTK Arénában. Azt tudni kell, hogy a csoport negyedik tagja, a hibátlanul élen álló Spanyolország már biztos kijutó a C jelű kvatettből. Még annyit, hogy a mieink második helye nincs veszélyben, hiszen az izlandi és román együttest is egyaránt nagy különbséggel verték idegenben, várhatóan hazai környezetben sem fog gyűrődni a papírforma.

A június 15-én kezdődő Eb-re a tíz győztes mellett a négy legjobb csoportmásodik jut majd ki.

A magyar keret: Aho Nina (DVTK), Dombai Réka, Dubei Debóra (mindekttő: Győr), Goree Cyesha (Szekszárd), Horváth Bernadett (Csata), Kányási Veronika (DVTK), Kiss Angelika (DVTK), Kiss Virág (PEAC), Lelik Réka (Castors Braine, Belgium), Mérész Beatrix (Basket Team Crema, Olaszország), Miklós Melinda (Szekszárd), Studer Ágnes (Szekszárd), Tóth Franka (BEAC), Török Ágnes (Győr), Varga Alíz (Sopron), Wentzel Nóra (PEAC).